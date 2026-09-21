Кадрів бракує дедалі більше

Дефіцит кадрів знову посів перше місце серед проблем, які заважають компаніям працювати. У серпні на нестачу робочої сили вказали 69% опитаних підприємств, відомо з дослідження ІЕД.

Для порівняння, у липні цей показник становив 66%. Тобто за місяць частка бізнесу, який вважає кадровий голод основною перешкодою, зросла ще на 3 відсоткові пункти.

Брак робочої сили є перешкодою №1 для наших респондентів. І ця ситуація зберігається вже близько двох років,

– заявив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Знайти необхідних спеціалістів підприємствам також стало дещо важче. Частка компаній, які повідомили про труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, збільшилася з 54,3% до 58,1%. Схожа ситуація і з некваліфікованим персоналом: показник зріс із 34,4% до 36,4%.

При цьому бізнес поки не планує різко змінювати кількість своїх працівників у найближчі 3 – 4 місяці:

2,6% підприємств розраховують збільшити штат;

8,2% планують скорочення;

3,4% можуть відправити працівників у вимушені відпустки.

Небезпека роботи знову виходить на перший план

Дефіцит працівників залишається головною проблемою, однак бізнес дедалі частіше говорить і про небезпечні умови роботи. У серпні 48% підприємств назвали небезпеку перешкодою для ведення діяльності. У липні таких було 44%.

Серпневі 48% вищі за діапазон 42 – 46%, який спостерігався протягом попередніх пів року, зважаючи на посилення ударів на інфраструктуру, промислові і логістичні об’єкти. Бізнес боїться за свою безпеку, але при цьому вже звик до небезпеки і дуже часто згадує інші перешкоди,

– зазначив Євген Ангел.

Найбільше на небезпечні умови роботи вказували середні та великі компанії. Особливо високим цей показник був у кількох регіонах: понад 80% опитаного бізнесу в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Рівненській областях назвали небезпеку проблемою для роботи.

Що ще заважає підприємствам

Трійка основних перешкод у серпні залишилася такою ж, як і місяцем раніше. Окрім нестачі працівників та небезпеки, до неї входить зростання вартості сировини, матеріалів і товарів.

Водночас за цим напрямом ситуація дещо покращилася. Якщо в липні на подорожчання вказували 57% підприємств, то в серпні – вже 50%. Попри це, проблема залишилася другою за поширеністю серед бізнесу.

Ще одна тенденція – скорочення кількості підприємств, які скаржаться на падіння попиту. У серпні зменшення попиту на продукцію або послуги назвали проблемою 27% компаній проти 33% у липні.

Також поменшало бізнесу, якому складно перевозити сировину та готову продукцію територією України. Частка таких підприємств скоротилася з 29% до 26%. Водночас проблеми з ланцюжками постачання, навпаки, стали актуальнішими. На їхній розрив у серпні вказали 19% підприємств, тоді як місяцем раніше було 16%.



