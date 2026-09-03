Де кількість відгуків не змінилася

У деяких випадках зростання зарплат супроводжувалося збільшенням активності пошукачів. Про це 24 Каналу стало відомо з дослідження OLX Робота.

Водночас є сфери, де роботодавці також підвищували оплату праці, але кількість відгуків майже не змінилася. Зокрема, в "Освіті / перекладі" зарплата зросла на 20,7%, тоді як показник відгуків залишився стабільним на рівні 6,9.

Якщо у липні 2025 року зарплата становила 14 500 гривень, то через рік зросла до 17 500 гривень. Тобто роботодавці пропонують більше грошей, однак це поки не призвело до збільшення кількості відгуків на вакансії у цій категорії.

Де кандидатів стало менше

Найбільші розбіжності між динамікою зарплат та кількістю відгуків спостерігаються одразу в кількох сферах.

1. Виробництво та робітничі спеціальності

У категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" медіанна заробітна плата за рік зросла на 26,4%. У липні 2025 року вона становила 22 750 гривень, а у липні 2026-го – вже 28 750 гривень.

Водночас кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 9,4%. Тобто попри суттєве підвищення оплати праці активність пошукачів у цій сфері знизилася.

2. Початок кар'єри та студенти

Ще сильніше скоротилася кількість відгуків у категорії "Початок кар'єри / Студенти".

За рік цей показник зменшився на 26,3%. Водночас медіанна зарплата зросла на 24,7% – з 20 000 гривень до 24 938 гривень.

3. Клінінг та домашній персонал

Схожа ситуація спостерігається у сфері "Клінінг / Домашній персонал". Медіанна зарплата тут за рік збільшилася на 18,2% – з 11 426 гривень до 13 500 гривень.

Однак кількість відгуків на одне оголошення скоротилася на 7,5%.

4. СТО та автомийки

Помітна різниця між зарплатами та активністю кандидатів є і в категорії "СТО / автомийки". За рік медіанна зарплата зросла на 16,7% – з 30 000 гривень до 35 000 гривень.

Водночас кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 4,5%.

5. Сільське та лісове господарство

У категорії "Сільське і лісове господарство / агробізнес" кількість відгуків за рік впала на 7,2%.

При цьому роботодавці також збільшили медіанну зарплату – на 15,9%. Якщо у липні 2025 року вона становила 25 875 гривень, то у липні 2026-го зросла до 30 000 гривень.

6. Роздрібна торгівля, продажі та закупівлі

У "Роздрібній торгівлі / продажах / закупках" медіанна зарплата за рік збільшилася на 15,8% – з 18 000 гривень до 20 850 гривень. Однак кількість відгуків на одне оголошення скоротилася на 22,4%.

Це одна з найбільших втрат активності кандидатів серед усіх сфер, які потрапили до аналізу.

7. Адміністративний персонал, HR та секретаріат

У категорії "Адміністративний персонал / HR / Секретаріат" медіанна зарплата зросла на 14% – з 20 375 гривень до 23 238 гривень.

Водночас кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 10%.

8. Логістика, склад та доставка

Попри збільшення медіанної зарплати на 11,5% – з 27 700 гривень до 30 875 гривень – у категорії "Логістика / Склад / Доставка" кількість відгуків на одне оголошення скоротилася на 5,1%.

Тобто навіть зростання оплати праці на кілька тисяч гривень не призвело до збільшення кількості охочих претендувати на такі вакансії.

9. Краса, фітнес та спорт

Ще один показовий приклад – "Краса / фітнес / спорт". Тут медіанна зарплата за рік збільшилася на 11,3% – з 19 388 гривень до 21 588 гривень.

Водночас кількість відгуків на одне оголошення зменшилася одразу на 24,3%.

10. Охорона та безпека

У категорії "Охорона / безпека" медіанна зарплата за рік збільшилася на 9,6% – з 14 200 гривень до 15 563 гривень.

Однак кількість відгуків знизилася на 14,7%.

11. Нерухомість

Завершує перелік сфера "Нерухомість". Тут медіанна зарплата за рік зросла на 6% – з 35 625 гривень до 37 757 гривень.

При цьому кількість відгуків на одне оголошення скоротилася на 5,7%.

Чому вищої зарплати вже недостатньо

Дані демонструють, що підвищення зарплат саме по собі не гарантує роботодавцю збільшення кількості кандидатів.

На українському ринку праці продовжуються структурні зміни, які посилюють дефіцит кадрів. Серед основних факторів – мобілізація, міграція українців за кордон та демографічна криза.

Водночас для самих кандидатів дедалі більшого значення набувають не лише гроші. Важливими факторами стають можливість бронювання, гнучкий або гібридний формат роботи, умови праці та загальна стабільність компанії.

Для роботодавців це сигнал, що однієї фінансової мотивації може бути недостатньо для залучення потрібних фахівців. Конкурентною перевагою стануть комплексні пропозиції – від навчання та розвитку персоналу до покращення умов праці й формування інклюзивних команд, зокрема через залучення ветеранів, людей старшого віку та жінок до професій, у яких вони традиційно представлені менше,

– повідомили у дослідженні.

До слова, через нестачу кадрів в Україні дедалі частіше обговорюють можливе збільшення кількості трудових мігрантів, зокрема з Індії. За сім місяців 2026 року постійні посвідки на проживання в Україні отримали 1899 іноземців, із них лише 8 – мігранти з Індії.

Проте їхнє залучення не обов'язкове. За оцінками уряду, потенційний резерв працівників в Україні ще є. Йдеться про людей, які зараз не працюють, але потенційно можуть вийти на ринок праці.



