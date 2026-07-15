Де найбільше зросли зарплати
Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Про це відомо з даних Work.ua.
Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.
До десятки професій із найшвидшим зростанням зарплат увійшли:
- спеціаліст із ШІ – 42 500 гривень (+73%);
- технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень (+69%);
- візовий менеджер – 40 000 гривень (+60%);
- викладач програмування – 20 000 гривень (+60%);
- муляр – 60 000 гривень (+60%);
- покрівельник – 47 500 гривень (+58%);
- автор – 43 000 гривень (+56%);
- соціальний працівник – 24 000 гривень (+55%);
- плиточник – 57 500 гривень (+53%);
- зоотехнік – 37 500 гривень (+53%).
Робітникам платять ще більше
Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зокрема, середні доходи становлять:
- Муляр – 60 000 гривень;
- Плиточник – 57 500 гривень;
- Технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень;
- Покрівельник – 47 500 гривень.
Чому зарплати зростають нерівномірно
Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:
- розвитку технологій штучного інтелекту;
- гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;
- високого попиту на робітничі спеціальності;
- конкуренції компаній за досвідчених працівників.
Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.
До слова, український IT-ринок також продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.
Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України: Київ, Тернопіль та Черкаси (3 900 доларів). Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів.