Де найбільше зросли зарплати

Найбільший стрибок на ринку праці зафіксували у спеціалістів, які працюють зі штучним інтелектом. Про це відомо з даних Work.ua.

Середня зарплата таких працівників збільшилася одразу на 73% і нині становить 42 500 гривень. Йдеться як про фахівців, які займаються розробкою та впровадженням технологій штучного інтелекту, так і про спеціалістів, які використовують ШІ для створення контенту чи автоматизації бізнес-процесів.

До десятки професій із найшвидшим зростанням зарплат увійшли:

спеціаліст із ШІ – 42 500 гривень (+73%);

технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень (+69%);

візовий менеджер – 40 000 гривень (+60%);

викладач програмування – 20 000 гривень (+60%);

муляр – 60 000 гривень (+60%);

покрівельник – 47 500 гривень (+58%);

автор – 43 000 гривень (+56%);

соціальний працівник – 24 000 гривень (+55%);

плиточник – 57 500 гривень (+53%);

зоотехнік – 37 500 гривень (+53%).

Робітникам платять ще більше

Окремо експерти відзначають сферу робітничих професій, де роботодавці продовжують активно конкурувати за працівників. Через дефіцит кадрів бізнес змушений регулярно підвищувати зарплати.

Зокрема, середні доходи становлять:

Муляр – 60 000 гривень; Плиточник – 57 500 гривень; Технолог меблевого виробництва – 55 000 гривень; Покрівельник – 47 500 гривень.

Чому зарплати зростають нерівномірно

Експерти пояснюють, що ринок праці продовжує змінюватися під впливом кількох факторів:

розвитку технологій штучного інтелекту;

гострого дефіциту кваліфікованих кадрів;

високого попиту на робітничі спеціальності;

конкуренції компаній за досвідчених працівників.

Водночас в окремих сферах досі існує дисбаланс між очікуваннями кандидатів і фінансовими можливостями роботодавців. У деяких професіях компанії готові платити більше, ніж просять претенденти, тоді як в інших зарплатні очікування шукачів роботи залишаються вищими за ринкові пропозиції.

До слова, український IT-ринок також продовжує демонструвати зростання зарплат. За підсумками червня 2026 року медіанна зарплата розробників піднялася до 3 500 доларів, а найбільш високооплачувані спеціалісти заробляють понад 7 тисяч доларів на місяць.

Найвищі медіанні зарплати зафіксували одразу у трьох містах України: Київ, Тернопіль та Черкаси (3 900 доларів). Майже не відстає Львів із медіанною зарплатою 3 800 доларів.