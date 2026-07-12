Український ринок праці у 2026 році демонструє кілька тенденцій

Відомо, що наразі поступово зростає кількість найманих працівників, а пропозиція робочої сили залишається обмеженою. Відтак за багатьма професіями зберігається дефіцит кадрів. Попри це, спостерігається підвищення зарплати.

Дані Держслужби зайнятості свідчать, що у травні цього року налічувалося майже 5,5 мільйона штатних працівників – на 46 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року. А найбільше зростання зайнятості зафіксували у промисловості, сфері інформації та телекомунікацій, а також у торгівлі.

Однак роботодавці продовжують відчувати нестачу кадрів. Найбільший дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників та лікарів. Крім того, серед працівників торгівлі та ресторанного бізнесу.

Як пояснюють у Держслужбі зайнятості, причина цього полягає в структурному безробітті, коли вакансії є, але претендентам бракує необхідних навичок.

Водночас ще один помітний тренд – зростання заробітних плат. У січні – травні 2026 року середня зарплата штатних працівників становила майже 30 тисяч гривень, що приблизно на 5 тисяч гривень більше, ніж роком раніше.

Станом на 1 липня 2026 року на Єдиному порталі вакансій було доступно 236 тисяч пропозицій роботи. Загалом у середньому по країні на 10 шукачів роботи припадає 16 вакансій, але ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону.

До речі, лідером за кількістю пропозицій на ринку праці, за даними платформи Work.ua, є продавець-консультант. Таким працівникам пропонують орієнтовно 23,5 тисячі гривень. А на другому місці – менеджер з продажу, середня зарплата якого становить 37,5 тисячі гривень.