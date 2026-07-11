На одного безробітного припадає майже дві вакансії
Наразі роботодавці шукають близько 235 тисяч працівників, а найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників. Про це повідомили у Державній службі зайнятості, пише "РБК-Україна".
Найбільше вакансій пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях. Особливо складно компаніям знайти працівників за спеціальностями, які потребують професійних навичок та практичного досвіду.
Натомість найбільше зареєстрованих шукачів роботи було у таких регіонах:
- Харківська область;
- Дніпропетровська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Київська область;
- Миколаївська область;
- Львівська область.
Водночас ці показники не відображають повної картини, адже багато українців шукають роботу самостійно – через сайти з працевлаштування, соціальні мережі або особисті контакти.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Яких працівників шукають найбільше
Найбільший кадровий голод зараз відчувають підприємства, яким потрібні представники робітничих професій. Роботодавці найчастіше шукають:
- електромонтерів;
- слюсарів;
- сантехніків;
- електриків;
- монтерів колії;
- слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;
- електрогазозварників;
- зварювальників;
- автослюсарів;
- водіїв.
Саме ці спеціальності залишаються одними з найбільш затребуваних на українському ринку праці.
Яка сезонна робота популярна
Сезонна робота традиційно активізується наприкінці весни та влітку. Як розповіла керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна у коментарі для 24 Каналу, саме літній сезон зазвичай створює додатковий попит на працівників у галузях, де бізнесу необхідно тимчасово збільшити кількість персоналу.
Найбільше вакансій є в будівництві, виробничих та робітничих спеціальностях, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанній сфері. Також є вакансії в агросекторі. Як прокоментував для 24 Каналу Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами, дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.