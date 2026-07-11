На одного безробітного припадає майже дві вакансії

Наразі роботодавці шукають близько 235 тисяч працівників, а найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників. Про це повідомили у Державній службі зайнятості, пише "РБК-Україна".

Найбільше вакансій пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях. Особливо складно компаніям знайти працівників за спеціальностями, які потребують професійних навичок та практичного досвіду.

Натомість найбільше зареєстрованих шукачів роботи було у таких регіонах:

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Київська область;

Миколаївська область;

Львівська область.

Водночас ці показники не відображають повної картини, адже багато українців шукають роботу самостійно – через сайти з працевлаштування, соціальні мережі або особисті контакти.

Яких працівників шукають найбільше

Найбільший кадровий голод зараз відчувають підприємства, яким потрібні представники робітничих професій. Роботодавці найчастіше шукають:

електромонтерів;

слюсарів;

сантехніків;

електриків;

монтерів колії;

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;

електрогазозварників;

зварювальників;

автослюсарів;

водіїв.

Саме ці спеціальності залишаються одними з найбільш затребуваних на українському ринку праці.

Яка сезонна робота популярна

Сезонна робота традиційно активізується наприкінці весни та влітку. Як розповіла керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна у коментарі для 24 Каналу, саме літній сезон зазвичай створює додатковий попит на працівників у галузях, де бізнесу необхідно тимчасово збільшити кількість персоналу.

Найбільше вакансій є в будівництві, виробничих та робітничих спеціальностях, роздрібній торгівлі, готельно-ресторанній сфері. Також є вакансії в агросекторі. Як прокоментував для 24 Каналу Євген Барков, координатор комітету УКАБ з управління людськими ресурсами, дефіцит персоналу в агропромисловому секторі вже сягає майже 30%.