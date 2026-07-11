На одного безработного приходится почти две вакансии

В настоящее время работодатели ищут около 235 тысяч работников, причем наибольшая нехватка кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих. Об этом сообщили в Государственной службе занятости, пишет "РБК-Украина".

Больше всего вакансий предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях. Особенно сложно компаниям найти сотрудников по специальностям, требующим профессиональных навыков и практического опыта.

В то же время больше всего зарегистрированных соискателей было в следующих регионах:

Харьковская область;

Днепропетровская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Киевская область;

Николаевская область;

Львовская область.

В то же время эти показатели не отражают полной картины, ведь многие украинцы ищут работу самостоятельно – через сайты по трудоустройству, социальные сети или личные контакты.

Каких работников ищут чаще всего

Наибольшую нехватку кадров сейчас испытывают предприятия, которым нужны представители рабочих профессий. Работодатели чаще всего ищут:

электромонтеров;

слесарей;

сантехников;

электриков;

путевых монтеров;

слесарей по аварийно-восстановительным работам;

электрогазосварщиков;

сварщиков;

автослесарей;

водителей.

Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных на украинском рынке труда.

Какая сезонная работа популярна

Сезонная работа традиционно активизируется в конце весны и летом. Как рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина в комментарии для 24 Канала, именно летний сезон обычно создает дополнительный спрос на работников в отраслях, где бизнесу необходимо временно увеличить количество персонала.

Больше всего вакансий в строительстве, производственных и рабочих специальностях, розничной торговле, гостинично-ресторанной сфере. Также есть вакансии в агросекторе. Как прокомментировал для 24 Канала Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами, дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.