Сезонная занятость традиционно активизируется в конце весны и летом. В этот период работодатели активнее привлекают студентов, а количество вакансий для кандидатов без опыта работы заметно растет. В частности, потому что с помощью таких сотрудников можно справиться с пиковыми нагрузками в различных сферах.

В этом году эта тенденция только усиливается: например, на рынке фиксируется значительное количество вакансий для молодежи и людей без опыта. Чаще всего предлагают работу продавцами, курьерами, упаковщиками, грузчиками, официантами, баристами и т. д. Кроме того, отдельно растет количество вакансий в агросекторе и туристической сфере.

24 Канал выяснил, какую работу чаще всего предлагают студентам и молодежи в целом в летний период, почему существуют ограничения на работу и какую зарплату можно получить.

Спрос на студентов летом растет

В Киевском областном центре занятости в ответ на запрос 24 Канала заявляют, что спрос работодателей на студентов в летний период растет, преимущественно на предприятиях с сезонной занятостью.

Поэтому наиболее востребованными в период сезонной занятости, которая традиционно приходится на начало лета, являются сферы торговли, производства и оказания услуг, перерабатывающей промышленности, строительства.

Об увеличении возможностей для молодежи говорят и на Work.ua в ответ на просьбу о комментарии от 24 Канала. Вакансий для студентов и людей без опыта работы сейчас в целом беспрецедентно много.

Среди более чем 107 тысяч вакансий на сервисе почти четверть отмечены как подходящие для студентов, а 46% — для соискателей без опыта работы.

Каждое лето на платформе также наблюдается значительное увеличение количества несовершеннолетних кандидатов и молодежи в возрасте 18–25 лет. В основном они ищут работу в сфере обслуживания, торговли, продаж, логистики и IT.

В то же время на платформе обращают внимание на то, что до полномасштабного вторжения лето действительно было "низким" сезоном найма, когда из-за отпусков уменьшалось количество вакансий и активность кандидатов.

Все уходили в отпуск, количество вакансий сокращалось, как и активность соискателей. Но сейчас такой тенденции почти нет: летом активность соискателей и работодателей не меняется. Поэтому летом нехватку кадров ощущают те же самые сферы, что и в другие сезоны. Больше всего не хватает специалистов рабочих профессий, специалистов в области транспорта и логистики, медиков,

– добавляют на платформе.

Хотя в комментарии для 24 Канала во Львовском областном центре занятости отмечают, что, согласно официальной статистике службы занятости, "бума" вакансий летом на Львовщине нет.

Например, в прошлом году наибольшее количество вакансий в области было зафиксировано в октябре. В то же время нужно признать, что летний период — уникальное окно возможностей, когда интересы бизнеса, нуждающегося в рабочей силе, и студентов, ищущих финансовую независимость и опыт, идеально совпадают,

– отмечают там.

Но молодежь в поисках сезонной работы на лето нечасто обращается за помощью в службу занятости, соглашаясь работать неформально в этих сферах. Ведь в целом студенты летом становятся желанными кандидатами для многих фирм и компаний, поскольку сферы гостеприимства, туризма, торговли и т. д. расширяют штаты.

По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко в комментарии для 24 Канала, у бизнеса есть несколько причин активно привлекать молодежь.

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины Во-первых, в Украине бизнес нанимает молодежь, в частности студентов, для того, чтобы покрыть сезонные пики. Во-вторых, таким образом компании и предприятия присматриваются к потенциальному кадровому резерву.

Впрочем, у работодателей есть и определенные трудности. В первую очередь, это бюрократия. Кроме того, молодые работники, которым еще не исполнилось 18 лет, обычно должны работать сокращенный рабочий день.

И самое главное — это то, что у них, как правило, низкая производительность, ведь сначала таких работников нужно обучить.

Какие вакансии чаще всего предлагают молодым людям

По словам руководителя направления OLX Работа Марии Абдуллиной в комментарии для 24 Канала, летний сезон традиционно активизирует спрос на работников в сферах, где возникает временная потребность в дополнительном персонале.

Мария Абдуллина, руководительница направления OLX Работа Больше всего вакансий мы фиксируем в строительстве, производственных и рабочих специальностях, розничной торговле, гостинично-ресторанной сфере. Также в этот период растет количество предложений для студентов и тех, кто только начинает карьеру и еще не имеет опыта работы.

По её словам, молодёжь и студенты могут обратить внимание на вакансии в сферах гостеприимства (HoReCa), строительства, логистики, производства и клининга, где традиционно сосредоточена значительная часть сезонных предложений.

В то же время на платформе отмечают высокую активность несовершеннолетней молодежи. Несмотря на то, что оформление таких работников требует несколько иных процедур, работодателям рекомендуют активнее обращать на них внимание.

На Work.ua отмечают, что май и июнь — период активного поиска сезонных работников:

Среди вакансий есть лаборанты, бариста, официанты, продавцы, повара, работники аттракционов, промоутеры, вожатые, преподаватели, медсестры в детские лагеря, менеджеры по туризму, спасатели на пляже, разнорабочие и складские работники.

География сезонной занятости остается максимально широкой. Речь идет как о курортных населенных пунктах, в частности Затоке и Яремче, так и о Киеве, областных центрах (Ивано-Франковск, Луцк, Черновцы) и небольших городах.

В то же время Алексей Мирошниченко упоминает также сельское хозяйство (сбор урожая, уход и т. п.) и курьерскую доставку.

Кстати, как прокомментировал для 24 Канала Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами, оценки представителей аграрного рынка свидетельствуют о том, что дефицит персонала в агропромышленном секторе уже достигает почти 30%.

Евгений Барков, координатор комитета УКАБ по управлению человеческими ресурсами Больше всего не хватает именно высококвалифицированных специалистов производственного направления: механизаторов, операторов, работников зерноперерабатывающих предприятий, сервисных инженеров, агрономов и других специалистов, от работы которых зависит производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

По словам Баркова, для решения этой проблемы необходим комплексный подход, включающий подготовку новых специалистов, переквалификацию работников, привлечение ветеранов на рынок труда и поддержку программ трудовой мобильности.

Поэтому в УКАБ одним из перспективных направлений считают внедрение Fast Track-программ, которые позволяют освоить востребованную профессию в течение нескольких месяцев.

Чем можно заниматься без опыта

В Киевском областном центре занятости сообщают, что среди вакансий, не требующих специальной подготовки, работодатели чаще всего предлагают работу кухонных работников, курьеров, уборщиков территорий и служебных помещений, грузчиков, укладчиков-упаковщиков, посудомойщиков, подсобных рабочих, работников по благоустройству, дворников, сторожей и других сотрудников.

Наиболее востребованными сферами в летний период остаются торговля, производство и оказание услуг, перерабатывающая промышленность и строительство.

Для многих молодых людей первое рабочее место становится не только источником дохода, но и возможностью получить практический опыт, развить профессиональные навыки и определиться с дальнейшим карьерным путем,

– отмечают в Киевском ОЦЗ.

А данные из Львовской области свидетельствуют о том, что в начале июня больше всего вакансий было для водителей, швей, продавцов, слесарей различного профиля, подсобных рабочих, поваров, кассиров торговых залов, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, уборщиков помещений (территорий).

Сколько можно заработать на летней подработке

Что касается зарплат, то по данным Work.ua, уровень оплаты сезонных вакансий в целом соответствует средним зарплатам в конкретных сферах.

Например, повар — до 60 000 гривен, вожатый в лагере — от 10 000 до 30 000 гривен, упаковщик — от 20 000 до 40 000 гривен,

– отмечают на платформе.

Статистика от OLX свидетельствует, что лидером по количеству вакансий является сфера строительства и рабочих специальностей, где также предлагают одни из самых высоких зарплат.

Разнорабочим предлагают 902 вакансии с зарплатой 27,5 тысячи гривен, строителям – 231 вакансию с зарплатой 45 тысяч гривен, а электрикам – 22 вакансии с зарплатой 35 тысяч гривен.

предлагают 902 вакансии с зарплатой 27,5 тысячи гривен, строителям – 231 вакансию с зарплатой 45 тысяч гривен, а электрикам – 22 вакансии с зарплатой 35 тысяч гривен. В сфере клининга и домашнего персонала уборщицам предлагают 226 вакансий с зарплатой 17,1 тысячи гривен, сиделкам – 37 вакансий с зарплатой 12,3 тысячи гривен, дворникам – 15 вакансий по 18 тысяч гривен, а няням – 11 вакансий по 14,3 тысячи гривен.

уборщицам предлагают 226 вакансий с зарплатой 17,1 тысячи гривен, сиделкам – 37 вакансий с зарплатой 12,3 тысячи гривен, дворникам – 15 вакансий по 18 тысяч гривен, а няням – 11 вакансий по 14,3 тысячи гривен. В логистике, на складах и в сфере доставки доступно 207 вакансий грузчиков с зарплатой 26,4 тысячи гривен, 118 вакансий водителей с зарплатой 32,5 тысячи гривен, 52 вакансии кладовщиков с зарплатой 37,5 тысяч гривен и 42 вакансии курьеров с зарплатой 40 тысяч гривен.

207 вакансий грузчиков с зарплатой 26,4 тысячи гривен, 118 вакансий водителей с зарплатой 32,5 тысячи гривен, 52 вакансии кладовщиков с зарплатой 37,5 тысяч гривен и 42 вакансии курьеров с зарплатой 40 тысяч гривен. В сфере торговли работодатели предлагают 119 вакансий продавцов с зарплатой 21 тысяча гривен, 28 вакансий кассиров с зарплатой 24,5 тысячи гривен и 13 вакансий других категорий с зарплатой 16 тысяч гривен.

предлагают 119 вакансий продавцов с зарплатой 21 тысяча гривен, 28 вакансий кассиров с зарплатой 24,5 тысячи гривен и 13 вакансий других категорий с зарплатой 16 тысяч гривен. В производстве и среди рабочих специальностей больше всего вакансий открыто для комплектовщиков — 46 предложений с зарплатой 23 тысячи гривен. Также доступно 28 вакансий разнорабочих с зарплатой 22,5 тысячи гривен и 18 вакансий упаковщиков с зарплатой 25,8 тысячи гривен.

вакансий открыто для комплектовщиков — 46 предложений с зарплатой 23 тысячи гривен. Также доступно 28 вакансий разнорабочих с зарплатой 22,5 тысячи гривен и 18 вакансий упаковщиков с зарплатой 25,8 тысячи гривен. В сфере охраны и безопасности для охранников размещено 44 вакансии с зарплатой 18,9 тысячи гривен, а для сторожей — 15 вакансий с зарплатой 12,8 тысячи гривен.

Кроме того, среди нетипичных вариантов летней подработки есть вакансии аниматоров с зарплатой 28,3 тысячи гривен, воспитателей с зарплатой 13 тысяч гривен, а также фотографов и трактористов с зарплатой 22,5 тысячи и 32,5 тысячи гривен соответственно.

Кстати, по словам Марии Абдуллиной, самые высокие зарплаты среди сезонных вакансий сейчас предлагают трактористам и шиномонтажникам.

Самые высокие зарплаты для сезонной занятости на вакансии трактористов — 38,8 тысячи гривен, а шиномонтажников — 38,1 тысячи гривен. На вакансии поваров, кассиров и водителей в среднем работодатели готовы платить 32–33 тысячи гривен,

– отмечает эксперт.

К тому же, по результатам последнего исследования OLX Робота, более 78% работодателей сообщают, что испытывают кадровый кризис. В условиях высокой конкуренции за работников компании вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда, чтобы привлекать и удерживать персонал.

Реально ли совмещать работу с учебой

В Киевском областном центре занятости отмечают, что на рынке труда представлены вакансии, позволяющие совмещать работу с учебой.

Больше всего таких предложений сосредоточено в сферах торговли, логистики и общественного питания.

В частности, студентам предлагают работу продавцами-кассирами, продавцами-консультантами, помощниками продавцов и продавцами мороженого.

Многие работодатели предлагают неполный рабочий день или смены продолжительностью 4–6 часов.

Среди работодателей: ООО "Сильпо-Фуд", ООО "Новус Украина", ООО "ОККО-Драйв" и ООО "Файні льоди".

В сфере логистики и доставки молодежь может работать комплектовщиками, сборщиками интернет-заказов и курьерами.

Для таких вакансий часто предусмотрена почасовая или еженедельная оплата труда. Помимо ООО "Сильпо-Фуд", это еще и ООО "Розетка.УА".

В сфере общественного питания студентам предлагают вакансии баристов, официантов, хостесс и работников заведений быстрого питания.

Одним из крупнейших работодателей, активно привлекающих молодежь и студентов, является McDonald's.

Наличие вакансий с гибким графиком позволяет молодым людям получать первый профессиональный опыт и доход без отрыва от учебы,

– отмечают в центре занятости.

Аналогичная ситуация наблюдается и во Львовской области. Во Львовском ОЦЗ отмечают, что из-за кадрового дефицита компании активно предлагают студентам работу с гибким графиком.

Таким образом работодатели привлекают дополнительный персонал, а молодежь получает возможность приобрести первый практический опыт и улучшить свое финансовое положение.

Абдуллина добавляет, что на фоне кадрового дефицита работодатели всё чаще готовы нанимать сотрудников без опыта работы.

Почти 73% работодателей ищут именно таких специалистов: строителей, водителей, производственных работников, а также персонал для логистики, сельского хозяйства, гостинично-ресторанной сферы и розничной торговли,

– говорит Мария.

По её словам, более половины компаний привлекают кандидатов без предыдущего опыта работы, а почти 40% целенаправленно нанимают молодёжь с возможностью обучения.

Напоминаем, что с начала 2026 года услугами Киевской областной службы занятости воспользовались 4660 молодых людей в возрасте до 35 лет. Из них 2351 человек получил статус безработного, а 2078 молодых людей были трудоустроены при содействии службы занятости Киевской области.

Во Львовском областном центре занятости добавляют, что определенное увеличение количества вакансий в летний период наблюдается на таких предприятиях, как ЧАО "Львовский холодокомбинат", ООО "Агро Фрутика Бышков", АТБ и ООО "Карпаты".

Какие ограничения существуют для несовершеннолетних работников

Алексей Мирошниченко напоминает, что трудоустройство несовершеннолетних регулируется отдельными нормами законодательства.

Речь идет о возрастных ограничениях, ограничениях по продолжительности рабочего дня, запрете на испытательный срок и т. д.

Кроме того, законодательство допускает труд только в период каникул, если лицу 14–15 лет. Зато с 16 лет ограничения снимаются.

В соответствии с законом, рабочее время может составлять не более 36 часов в неделю до достижения 18 лет.

Если же лицу 15 лет, то оно сможет работать только с согласия одного из родителей.

В возрасте от 14 до 16 лет разрешается работать не более 24 часов в неделю.

Также эксперт подчеркивает важность официального оформления трудовых отношений. Не стоит забывать, что это должно быть официальное трудоустройство, то есть письменный трудовой договор и обязательный медицинский осмотр.

В то же время молодым людям следует быть внимательными при поиске работы. Мария Абдуллина отмечает, что при поиске сезонной работы кандидатам следует обращать внимание прежде всего на условия трудоустройства.

Один из ключевых рисков — неофициальная занятость, которая довольно часто встречается именно в сегменте сезонной работы. Для работодателя это может быть способом упростить процесс найма, попыткой оптимизировать налоги, однако для работника такой формат означает отсутствие полной социальной защиты.

Также важно внимательно анализировать описание вакансии и заранее обсуждать с работодателем перечень обязанностей. Одна из распространенных практик — когда в одной должности фактически сочетается чрезмерное количество различных функций.