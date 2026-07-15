Где больше всего выросли зарплаты

Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные Work.ua.

Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен. Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.

В десятку профессий с самым быстрым ростом зарплат вошли:

специалист по ИИ – 42 500 гривен (+73%);

технолог мебельного производства – 55 000 гривен (+69%);

визовый менеджер – 40 000 гривен (+60%);

преподаватель программирования – 20 000 гривен (+60%);

каменщик – 60 000 гривен (+60%);

кровельщик – 47 500 гривен (+58%);

автор – 43 000 гривен (+56%);

социальный работник – 24 000 гривен (+55%);

плиточник – 57 500 гривен (+53%);

зоотехник – 37 500 гривен (+53%).

Рабочим платят еще больше

Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.

В частности, средние доходы составляют:

Каменщик – 60 000 гривен; Плиточник – 57 500 гривен; Технолог мебельного производства – 55 000 гривен; Кровельщик – 47 500 гривен.

Почему зарплаты растут неравномерно

Эксперты объясняют, почему рынок труда продолжает меняться под влиянием нескольких факторов:

развития технологий искусственного интеллекта;

острого дефицита квалифицированных кадров;

высокого спроса на рабочие специальности;

конкуренции компаний за опытных работников.

В то же время в отдельных сферах до сих пор существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями работодателей. В некоторых профессиях компании готовы платить больше, чем просят соискатели, тогда как в других ожидания соискателей по зарплате остаются выше рыночных предложений.

К слову, украинский IT-рынок также продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков поднялась до 3 500 долларов, а наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины: Киеве, Тернополе и Черкассах (3 900 долларов). Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов.