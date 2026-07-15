Где больше всего выросли зарплаты
Наибольший скачок на рынке труда зафиксирован у специалистов, работающих с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
Средняя зарплата таких работников увеличилась сразу на 73% и сейчас составляет 42 500 гривен. Речь идет как о специалистах, занимающихся разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта, так и о специалистах, использующих ИИ для создания контента или автоматизации бизнес-процессов.
В десятку профессий с самым быстрым ростом зарплат вошли:
- специалист по ИИ – 42 500 гривен (+73%);
- технолог мебельного производства – 55 000 гривен (+69%);
- визовый менеджер – 40 000 гривен (+60%);
- преподаватель программирования – 20 000 гривен (+60%);
- каменщик – 60 000 гривен (+60%);
- кровельщик – 47 500 гривен (+58%);
- автор – 43 000 гривен (+56%);
- социальный работник – 24 000 гривен (+55%);
- плиточник – 57 500 гривен (+53%);
- зоотехник – 37 500 гривен (+53%).
Рабочим платят еще больше
Отдельно эксперты отмечают сферу рабочих профессий, где работодатели продолжают активно конкурировать за работников. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден регулярно повышать зарплаты.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
В частности, средние доходы составляют:
- Каменщик – 60 000 гривен;
- Плиточник – 57 500 гривен;
- Технолог мебельного производства – 55 000 гривен;
- Кровельщик – 47 500 гривен.
Почему зарплаты растут неравномерно
Эксперты объясняют, почему рынок труда продолжает меняться под влиянием нескольких факторов:
- развития технологий искусственного интеллекта;
- острого дефицита квалифицированных кадров;
- высокого спроса на рабочие специальности;
- конкуренции компаний за опытных работников.
В то же время в отдельных сферах до сих пор существует дисбаланс между ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями работодателей. В некоторых профессиях компании готовы платить больше, чем просят соискатели, тогда как в других ожидания соискателей по зарплате остаются выше рыночных предложений.
К слову, украинский IT-рынок также продолжает демонстрировать рост зарплат. По итогам июня 2026 года медианная зарплата разработчиков поднялась до 3 500 долларов, а наиболее высокооплачиваемые специалисты зарабатывают более 7 тысяч долларов в месяц.
Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы сразу в трех городах Украины: Киеве, Тернополе и Черкассах (3 900 долларов). Почти не отстает Львов с медианной зарплатой 3 800 долларов.