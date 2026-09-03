Где количество отзывов не изменилось

В некоторых случаях рост зарплат сопровождался увеличением активности соискателей. Об этом 24 Каналу стало известно из исследования OLX Работа.

В то же время есть сферы, где работодатели также повышали оплату труда, но количество откликов практически не изменилось. В частности, в сфере "Образование / перевод" зарплата выросла на 20,7%, тогда как показатель откликов остался стабильным на уровне 6,9.

Если в июле 2025 года зарплата составляла 14 500 гривен, то через год выросла до 17 500 гривен. То есть работодатели предлагают больше денег, однако это пока не привело к увеличению количества откликов на вакансии в этой категории.

Где кандидатов стало меньше

Наибольшие расхождения между динамикой зарплат и количеством откликов наблюдаются сразу в нескольких сферах.

1. Производство и рабочие специальности

В категории "Производство / рабочие специальности" медианная заработная плата за год выросла на 26,4%. В июле 2025 года она составляла 22 750 гривен, а в июле 2026 года – уже 28 750 гривен.

В то же время количество откликов на одно объявление сократилось на 9,4%. То есть, несмотря на существенное повышение оплаты труда, активность соискателей в этой сфере снизилась.

2. Начало карьеры и студенты

Еще сильнее сократилось количество откликов в категории "Начало карьеры / Студенты".

За год этот показатель снизился на 26,3%. При этом медианная зарплата выросла на 24,7% – с 20 000 гривен до 24 938 гривен.

3. Клининг и домашний персонал

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере "Клининг / Домашний персонал". Медианная зарплата здесь за год увеличилась на 18,2% – с 11 426 гривен до 13 500 гривен.

Однако количество откликов на одно объявление сократилось на 7,5%.

4. СТО и автомойки

Заметная разница между зарплатами и активностью кандидатов наблюдается и в категории "СТО / автомойки". За год медианная зарплата выросла на 16,7% – с 30 000 гривен до 35 000 гривен.

В то же время количество откликов на одно объявление уменьшилось на 4,5%.

5. Сельское и лесное хозяйство

В категории "Сельское и лесное хозяйство / агробизнес" количество откликов за год сократилось на 7,2%.

При этом работодатели также увеличили медианную зарплату – на 15,9%. Если в июле 2025 года она составляла 25 875 гривен, то в июле 2026-го выросла до 30 000 гривен.

6. Розничная торговля, продажи и закупки

В сфере "Розничной торговли / продаж / закупок" медианная зарплата за год увеличилась на 15,8% – с 18 000 гривен до 20 850 гривен. Однако количество откликов на одно объявление сократилось на 22,4%.

Это один из самых значительных спадов активности кандидатов среди всех сфер, включенных в анализ.

7. Административный персонал, HR и секретариат

В категории "Административный персонал / HR / Секретариат" медианная зарплата выросла на 14% – с 20 375 гривен до 23 238 гривен.

В то же время количество откликов на одно объявление сократилось на 10%.

8. Логистика, склад и доставка

Несмотря на рост медианной зарплаты на 11,5% – с 27 700 гривен до 30 875 гривен – в категории "Логистика / Склад / Доставка" количество откликов на одно объявление сократилось на 5,1%.

То есть даже рост заработной платы на несколько тысяч гривен не привел к увеличению количества желающих претендовать на такие вакансии.

9. Красота, фитнес и спорт

Еще один показательный пример – "Красота / фитнес / спорт". Здесь медианная зарплата за год увеличилась на 11,3% – с 19 388 гривен до 21 588 гривен.

В то же время количество откликов на одно объявление уменьшилось сразу на 24,3%.

10. Охрана и безопасность

В категории "Охрана / безопасность" медианная зарплата за год увеличилась на 9,6% – с 14 200 гривен до 15 563 гривен.

Однако количество откликов снизилось на 14,7%.

11. Недвижимость

Завершает список сфера "Недвижимость". Здесь медианная зарплата за год выросла на 6% – с 35 625 гривен до 37 757 гривен.

При этом количество откликов на одно объявление сократилось на 5,7%.

Почему более высокой зарплаты уже недостаточно

Данные показывают, что повышение зарплат само по себе не гарантирует работодателю увеличения количества кандидатов.

На украинском рынке труда продолжаются структурные изменения, усугубляющие дефицит кадров. Среди основных факторов – мобилизация, миграция украинцев за границу и демографический кризис.

В то же время для самих кандидатов все большее значение приобретают не только деньги. Важными факторами становятся возможность бронирования, гибкий или гибридный формат работы, условия труда и общая стабильность компании.

Для работодателей это сигнал о том, что одной финансовой мотивации может быть недостаточно для привлечения нужных специалистов. Конкурентным преимуществом станут комплексные предложения – от обучения и развития персонала до улучшения условий труда и формирования инклюзивных команд, в частности за счет привлечения ветеранов, людей старшего возраста и женщин в профессии, в которых они традиционно представлены в меньшей степени,

– сообщается в исследовании.

К слову, из-за нехватки кадров в Украине все чаще обсуждают возможное увеличение количества трудовых мигрантов, в частности из Индии. За семь месяцев 2026 года постоянные виды на жительство в Украине получили 1899 иностранцев, из них лишь 8 – мигранты из Индии.

Однако их привлечение не является обязательным. По оценкам правительства, потенциальный резерв работников в Украине еще есть. Речь идет о людях, которые сейчас не работают, но потенциально могут выйти на рынок труда.