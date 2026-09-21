Нехватка кадров становится все более острой

Дефицит кадров вновь занял первое место среди проблем, мешающих компаниям работать. В августе на нехватку рабочей силы указали 69% опрошенных предприятий, как следует из исследования ИЭД.

Для сравнения: в июле этот показатель составлял 66%. То есть за месяц доля предприятий, считающих нехватку кадров основным препятствием, выросла еще на 3 процентных пункта.

Нехватка рабочей силы является препятствием №1 для наших респондентов. И эта ситуация сохраняется уже около двух лет,

– заявил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.

Найти необходимых специалистов предприятиям также стало несколько сложнее. Доля компаний, сообщивших о трудностях с поиском квалифицированных работников, увеличилась с 54,3% до 58,1%. Аналогичная ситуация и с неквалифицированным персоналом: показатель вырос с 34,4% до 36,4%.

При этом бизнес пока не планирует резко менять численность своих сотрудников в ближайшие 3–4 месяца:

2,6% предприятий рассчитывают увеличить штат;

8,2% планируют сокращения;

3,4% могут отправить сотрудников в вынужденные отпуска.

Опасность труда вновь выходит на первый план

Дефицит работников остается главной проблемой, однако бизнес все чаще говорит и об опасных условиях труда. В августе 48% предприятий назвали опасность препятствием для ведения деятельности. В июле таких было 44%.

Августовские 48% превышают диапазон 42–46%, который наблюдался в течение предыдущих полугода, учитывая усиление ударов по инфраструктуре, промышленным и логистическим объектам. Бизнес боится за свою безопасность, но при этом уже привык к опасности и очень часто упоминает другие препятствия,

– отметил Евгений Ангел.

Чаще всего на опасные условия работы указывали средние и большие компании. Особенно высоким этот показатель был в нескольких регионах: более 80% опрошенных предприятий в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Ровенской областях назвали опасность проблемой для работы.

Что еще мешает предприятиям

Тройка основных препятствий в августе осталась такой же, как и месяцем ранее. Помимо нехватки работников и опасности, в нее входит рост стоимости сырья, материалов и товаров.

В то же время в этом направлении ситуация несколько улучшилась. Если в июле на подорожание указывали 57% предприятий, то в августе – уже 50%. Несмотря на это, проблема осталась второй по распространенности среди бизнеса.

Еще одна тенденция – сокращение количества предприятий, жалующихся на падение спроса. В августе снижение спроса на продукцию или услуги назвали проблемой 27% компаний против 33% в июле.

Также сократилось число предприятий, которым сложно перевозить сырье и готовую продукцию по территории Украины. Доля таких предприятий сократилась с 29% до 26%. В то же время проблемы с цепочками поставок, напротив, стали более актуальными. На их разрыв в августе указали 19% предприятий, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 16%.