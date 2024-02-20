Американська компанія LISCR більше не спонсор війни – росіянам буде важче транспортувати нафту

НАЗК прийняло рішення виключити компанію Liberian International Ship & Corporate Registry зі списку спонсорів війни. Та виконала всі умови та ускладнила життя росіянам.

На одного спонсора війни стало менше

НАЗК повідомило про те, що американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry виключено з переліку міжнародних спонсорів війни. LISCR виконала усі зобов'язання та повідомила про це відомство.

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Зокрема, усі судна "Совкомфлоту" вже виключені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.

Відтепер спроможність РФ транспортувати свою нафту стала ще обмеженішою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати "нафтодолари" – меншими,

– повідомили у НАЗК.

Для того, щоб обійти санкції, в 2022 році "Совкомфлот" передав управління своїми суднами SCF Management Services Dubai LTD, яка зареєстрована в ОАЕ. До цього суднами керувала компанія SCF Management Services Ltd з Санкт-Петербургу, однак після введення санкцій довелося шукати інші варіанти.

Як зазначили у НАЗК, 80 з 100 танкерів "Совкомфлоту" були зареєстровані під прапором Ліберії, тому Ліберійський міжнародний судновий і корпоративний реєстр не міг їм відмовити у реєстрації та обслуговуванні. Завдяки цьому танкери "Совкомфлоту" попри санкції вільно перевозили російську нафту.