Час до червня: найбільшу страхову компанію оштрафували на 8,2 мільйона гривень

Національний банк України наклав два штрафи на ПрАТ "МетЛайф" – найбільшу компанію на ринку страхування життя. За результатами планової перевірки регулятор виявив порушення у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг, а також у звітності.

НБУ оштрафував "МетЛайф"

Компанія зобов'язана сплатити штраф упродовж місяця з моменту набуття чинності рішенням, ухваленим 14 квітня 2025 року Комітетом з нагляду за небанківськими фінансовими послугами НБУ, передає 24 Канал.

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Штрафи становлять:

5,287 мільйонів гривень – за недотримання вимог законів про електронну комерцію, страхування, фінансові послуги, а також Цивільного кодексу.

2,840 мільйонів гривень – за порушення правил складання та подання звітності до Нацбанку.

Виявлено низку порушень

Крім фінансових санкцій, страховика письмово попередили про низку інших порушень, зокрема щодо формування технічних резервів, системи управління, укладання договорів із клієнтами та дотримання вимог авторизації постачальників фінпослуг.

"До 13 червня компанія повинна усунути виявлені порушення та причини, що до них призвели", – ідеться у повідомленні.

Довідково. ПрАТ "МетЛайф" працює в Україні з 2002 року, входить до міжнародної корпорації MetLife та має частку 50% у сегменті страхування життя за підсумками 2024 року.