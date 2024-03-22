Недарма компанію хоче французький мільярдер: lifecell наростив прибутки у 2,5 раза

Минулого року справи мобільного оператора lifecell пішли вгору. Прибутки компанії показали суттєве зростання.

Як виросли доходи lifecell

За підсумками 2023 року дохід мобільного оператора lifecell склали 11,7 мільярда доларів. Чистий прибуток дорівнює 2,5 мільярда гривень, що в 2,5 раза більше за попередній показник.

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Фахівці пояснили, що таке зростання спровоковане зростанням доходу від одного користувача та дата-послуг, які надає компанія. Також суттєве зростання показав показник EBITDA – на 25% з 5,44 мільярда гривень до 6,8 мільярда гривень.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Наприкінці база користувачів lifecell складала 9,9 мільйона гривень. Найбільше зростання клієнтів та прибутків компанія зафіксувала у четвертому кварталі, коли на "Київстар" була здійснена масштабна кібератака.

Нагадаємо, lifecell хоче придбати французький мільярдер Ксав'є Ньєль. Однак АМКУ перевіряє угоду, адже дуже боїться монополізації ринку.