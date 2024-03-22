Как выросли доходы lifecell

По итогам 2023 года доход мобильного оператора lifecell составили 11,7 миллиарда долларов. Чистая прибыль равна 2,5 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше предыдущего показателя.

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Специалисты объяснили, что такой рост спровоцирован ростом дохода от одного пользователя и дата-услуг, которые предоставляет компания. Также существенный рост показал показатель EBITDA – на 25% с 5,44 миллиарда гривен до 6,8 миллиарда гривен.

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В конце база пользователей lifecell составляла 9,9 миллиона гривен. Наибольший рост клиентов и доходов компания зафиксировала в четвертом квартале, когда на "Киевстар" была осуществлена масштабная кибератака.

Напомним, lifecell хочет приобрести французский миллиардер Ксавье Ньель. Однако АМКУ проверяет сделку, ведь очень боится монополизации рынка.