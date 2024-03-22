Як виросли доходи lifecell
За підсумками 2023 року дохід мобільного оператора lifecell склали 11,7 мільярда доларів. Чистий прибуток дорівнює 2,5 мільярда гривень, що в 2,5 раза більше за попередній показник.
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Фахівці пояснили, що таке зростання спровоковане зростанням доходу від одного користувача та дата-послуг, які надає компанія. Також суттєве зростання показав показник EBITDA – на 25% з 5,44 мільярда гривень до 6,8 мільярда гривень.
Наприкінці база користувачів lifecell складала 9,9 мільйона гривень. Найбільше зростання клієнтів та прибутків компанія зафіксувала у четвертому кварталі, коли на "Київстар" була здійснена масштабна кібератака.
Нагадаємо, lifecell хоче придбати французький мільярдер Ксав'є Ньєль. Однак АМКУ перевіряє угоду, адже дуже боїться монополізації ринку.