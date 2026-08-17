Nestle під загрозою: Путін може "присвоїти" бізнес компанії-гіганта в Росії

У Росії запропонували запровадити тимчасове управління над активами швейцарської компанії Nestle – одного з найбільших виробників продуктів харчування у світі. Відповідне звернення направили на ім'я Володимира Путіна.

Які активи Nestle хочуть передати під управління

Активи відомої компанії Nestle можуть "присвоїти". З ініціативою виступила компанія ТОВ "КС Логістика" – структура, яка займається постачанням до Росії німецьких електроінструментів, пише The Moscow Times.

"КС Логістика" пропонує встановити тимчасове управління одразу над кількома російськими структурами Nestle. Йдеться про:

ТОВ "Нестле Росія";

"Нестле Кубань";

"Сіріал Партнерс Рус";

"ЦПБ Нестле";

"Атріум Інновейшенс Рус".

Свою ініціативу заявники пояснюють тим, що компанії нібито не планують розширювати виробничі потужності в Росії та не нарощують експорт продукції, виготовленої на території країни.

Наразі звернення направили на розгляд до апарату російського віцепрем'єра Дмитра Патрушева. Один зі співрозмовників видання очікує на відповідь до кінця 2026 року.

Що кажуть у Nestle

У російському офісі Nestle заявили, що не отримували від державних органів жодних запитів щодо можливого запровадження тимчасового управління. Компанія також наголосила, що її офіси та виробничі підприємства продовжують працювати в Росії, а всі взяті на себе зобов'язання виконуються.

Загалом у Nestle є шість виробничих майданчиків на території Росії. Вони розташовані в Калузькій, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському та Краснодарському краях.

На російських підприємствах компанії виробляють широкий асортимент продукції. Зокрема, йдеться про каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для домашніх тварин.

За оцінкою генерального директора "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова, разом із нерозподіленим прибутком активи можуть коштувати 160 – 170 мільярдів рублів.

Юристи звертають увагу на те, що російське законодавство дозволяє запроваджувати тимчасове управління щодо структур іноземних компаній за певних умов:

Керуюча партнерка"Поправка Бізнесу" Наталія Поправко пояснила, що серед підстав можуть бути загроза безпеці або дзеркальна відповідь на обмеження прав російських громадян чи компаній.

Водночас експертка нагадала про попередні випадки передачі під зовнішнє управління активів іноземних компаній. Зокрема, у 2023 році такий механізм застосували щодо "Данон" і "Балтики" на тлі вже погоджених угод із продажу російського бізнесу.

Які компанії залишають працювати в Росії

Після початку повномасштабної війни чимало міжнародних компаній заявили про вихід із російського ринку. Однак частина відомих брендів досі продовжує там працювати, хоча деякі з них офіційно оголошували про скорочення діяльності.

Серед них — американська PepsiCo. Компанія заявляла про припинення продажу своїх основних напоїв, однак повністю з російського ринку не пішла. Виробництво снеків та молочної продукції продовжилося, а у 2024 році PepsiCo запустила новий завод під Новосибірськом.

Французька L’Oréal також заявляла про закриття магазинів і призупинення інвестицій, однак згодом відновила роботу. Компанія налагодила постачання через треті країни, орендувала новий офіс у Москві та продовжила роботу свого заводу.

Схожа ситуація і з італійською Ferrero. Попри скорочення діяльності, експорт її продукції до Росії зріс приблизно на третину. Виручка компанії на російському ринку становила 743 млн доларів, а вартість активів у країні оцінювалася у 458 млн доларів.