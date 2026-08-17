Які активи Nestle хочуть передати під управління
Активи відомої компанії Nestle можуть "присвоїти". З ініціативою виступила компанія ТОВ "КС Логістика" – структура, яка займається постачанням до Росії німецьких електроінструментів, пише The Moscow Times.
"КС Логістика" пропонує встановити тимчасове управління одразу над кількома російськими структурами Nestle. Йдеться про:
- ТОВ "Нестле Росія";
- "Нестле Кубань";
- "Сіріал Партнерс Рус";
- "ЦПБ Нестле";
- "Атріум Інновейшенс Рус".
Свою ініціативу заявники пояснюють тим, що компанії нібито не планують розширювати виробничі потужності в Росії та не нарощують експорт продукції, виготовленої на території країни.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наразі звернення направили на розгляд до апарату російського віцепрем'єра Дмитра Патрушева. Один зі співрозмовників видання очікує на відповідь до кінця 2026 року.
Що кажуть у Nestle
У російському офісі Nestle заявили, що не отримували від державних органів жодних запитів щодо можливого запровадження тимчасового управління. Компанія також наголосила, що її офіси та виробничі підприємства продовжують працювати в Росії, а всі взяті на себе зобов'язання виконуються.
Загалом у Nestle є шість виробничих майданчиків на території Росії. Вони розташовані в Калузькій, Вологодській, Самарській та Володимирській областях, а також у Пермському та Краснодарському краях.
На російських підприємствах компанії виробляють широкий асортимент продукції. Зокрема, йдеться про каву, кондитерські вироби, дитяче харчування та корми для домашніх тварин.
За оцінкою генерального директора "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова, разом із нерозподіленим прибутком активи можуть коштувати 160 – 170 мільярдів рублів.
Юристи звертають увагу на те, що російське законодавство дозволяє запроваджувати тимчасове управління щодо структур іноземних компаній за певних умов:
- Керуюча партнерка"Поправка Бізнесу" Наталія Поправко пояснила, що серед підстав можуть бути загроза безпеці або дзеркальна відповідь на обмеження прав російських громадян чи компаній.
- Водночас експертка нагадала про попередні випадки передачі під зовнішнє управління активів іноземних компаній. Зокрема, у 2023 році такий механізм застосували щодо "Данон" і "Балтики" на тлі вже погоджених угод із продажу російського бізнесу.
Які компанії залишають працювати в Росії
Після початку повномасштабної війни чимало міжнародних компаній заявили про вихід із російського ринку. Однак частина відомих брендів досі продовжує там працювати, хоча деякі з них офіційно оголошували про скорочення діяльності.
Серед них — американська PepsiCo. Компанія заявляла про припинення продажу своїх основних напоїв, однак повністю з російського ринку не пішла. Виробництво снеків та молочної продукції продовжилося, а у 2024 році PepsiCo запустила новий завод під Новосибірськом.
Французька L’Oréal також заявляла про закриття магазинів і призупинення інвестицій, однак згодом відновила роботу. Компанія налагодила постачання через треті країни, орендувала новий офіс у Москві та продовжила роботу свого заводу.
Схожа ситуація і з італійською Ferrero. Попри скорочення діяльності, експорт її продукції до Росії зріс приблизно на третину. Виручка компанії на російському ринку становила 743 млн доларів, а вартість активів у країні оцінювалася у 458 млн доларів.