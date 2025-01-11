В Німеччині реєструють рекордну кількість банкрутств

В останньому кварталі 2022 року в Німеччині спостерігався найвищий рівень банкрутств компаній з 2009 року. Ця тенденція пов'язана зі стрімким зростанням процентних ставок і цін, що свідчить про майбутні значні економічні виклики.

Банкруства компаній стали причиною масових скорочень

Відповіді дані показало дослідження Інституту економічних досліджень Галле (IWH), пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, статистика свідчить, що у четвертому кварталі 2024 року відбулося 4 215 банкрутств компаній, що призвело до скорочення майже 38 тисячі робочих місць.

"Це є небаченим рівнем з часів фінансової кризи в середині 2009 року", – ідеться у статті.

Ба більше, якщо порівнювати з четвертим кварталом 2023 року, кількість банкрутств наприкінці минулого року зросла на 36%, підрахували в IWH.

З чим пов'язані банкрутства

Інститут частково пов'язує останні негативні тенденції з триваючою економічною кризою, зростанням цін на енергоносії та підвищенням заробітних плат. Крім того, зростання відсоткових ставок та скасування субсидій сприяли ефекту надолуження, який розпочався у 2022 році.

Серед секторів найбільше зростання неплатоспроможності спостерігалося у секторі послуг – на 47% порівняно з минулим роком, тоді як у виробничому секторі – на 32%.