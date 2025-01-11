Банкротства компаний стали причиной массовых сокращений

Ответные данные показало исследование Института экономических исследований Галле (IWH), пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Что происходит с рынком электромобилей в Европе

В частности, статистика свидетельствует, что в четвертом квартале 2024 года произошло 4 215 банкротств компаний, что привело к сокращению почти 38 тысяч рабочих мест.

"Это является невиданным уровнем со времен финансового кризиса в середине 2009 года", – говорится в статье.

Более того, если сравнивать с четвертым кварталом 2023 года, количество банкротств в конце прошлого года выросло на 36%, подсчитали в IWH.

С чем связаны банкротства

Институт частично связывает последние негативные тенденции с продолжающимся экономическим кризисом, ростом цен на энергоносители и повышением заработных плат. Кроме того, рост процентных ставок и отмена субсидий способствовали эффекту наверстывания, который начался в 2022 году.

Среди секторов наибольший рост неплатежеспособности наблюдался в секторе услуг – на 47% по сравнению с прошлым годом, тогда как в производственном секторе – на 32%.