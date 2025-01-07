Великобритания обогнала Германию

В Германии в прошлом году произошло сокращение количества регистраций новых электрических транспортных средств – более чем на 25%, до 380 609 единиц. Зато, в Великобритании количество регистраций электромобилей выросло до 381 970 единиц, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Рост продаж в декабре увеличил общую долю электромобилей на автомобильном рынке Великобритании до 19,6% за год. Это все еще ниже целевого показателя в 22%.

При этом снижение цен продолжается, поскольку производители пытаются выполнить квоту продаж, во избежание штрафов.

В этом году целевой показатель в Британии растет до 28%.

В Германии электромобили составляли 13,5% регистраций в 2024 году.

Спрос на электромобили

Продажи электромобилей резко упали в Германии после того, как были отменены стимулы для покупки в конце 2023 года. Продажи на таких рынках как Швеция, Франция и Ирландия также отстают от прогнозируемых показателей из-за сокращения субсидий и отсутствия доступных моделей.

Однако даже в Великобритании спрос на электромобили среди индивидуальных клиентов остается низким. Только один из десяти покупателей выбрал электрическую модель в 2024 году. Большую часть прироста обеспечили корпоративные клиенты и владельцы автопарков.