В то же время наблюдался постепенный рост популярности гибридов и электрокаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые данные Укравтопрома.

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Тренды рынка

Наибольшую долю рынка занимали авто с бензиновыми двигателями, однако их популярность снизилась на 7% по сравнению с 2023 годом и составила 40%. В то же время доля дизельных автомобилей выросла до 25,6% (с 22,8% годом ранее).

Рынок гибридов продемонстрировал также положительную динамику – их доля выросла с 17,7% до 19,5%. Сегмент электромобилей увеличился на 2,5% и достиг 14,5%.

Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) остаются наименее популярными, охватив менее 1% рынка.

Лидеры по сегментам

Бензиновые авто: Mazda CX-5

Дизельные авто: Renault Duster

Гибриды: Toyota RAV-4

Электромобили: Volkswagen ID.4

Авто с ГБО: Hyundai Tucson

В общем, в 2024 году украинский автомобильный рынок продолжал демонстрировать рост интереса к экологически чистым транспортным средствам, что может свидетельствовать о постепенной переориентации потребителей на гибридные и электрические модели.