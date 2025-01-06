Закон о страховании принят

У МВД заявили, что это не соответствует действительности. Детали рассказывает 24 Канал.

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С января 2025 года в Украине вступил в силу новый закон о страховании, который позволяет проверять страховые полисы с помощью камер, установленных на транспортных средствах.

Однако внедрение автоматических штрафов, связанных с этой нормой, тормозится отсутствием правовой базы.

Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и соответствующие подзаконные акты.

Техническая неготовность

В МВД объяснили, что камеры еще не адаптированы для фиксации именно этого нарушения.

Ведомство работает над техническими и нормативными вопросами. В случае введения такой системы, гражданам будет сообщено заранее через официальные источники,

– говорится в сообщении.

Важно. Полис страхования, по-прежнему, проверяют во время остановки транспортного средства полицейскими. Отсутствие "страховки" грозит штрафом 450 гривен.