Додаток "Нової пошти" дав збій, а у клієнтів виникли проблеми і з отриманням посилок. Компанія вже знає про проблему та намагається якнайскоріше її виправити.

Клієнти "Нової пошти" почали скаржитися на проблеми та неможливість отримати посилку. Також відомо про неможливість скористатися іншими послугами.

Читайте також Найдалекоглядніший інвестор: яких звичок Воррена Баффета може навчитися кожен

Що сталося та коли виправлять ситуацію

Як повідомили користувачі у мережі, наразі є проблеми у роботі мобільного додатка. Окрім того, клієнти не можуть здійснити оплату онлайн, потрібно користуватися лише готівкою. Отримати посилку, яка прийшла у поштомат, також наразі неможливо.

"Нова пошта" повідомила про великий технічний збій / Фото "Нова пошта"

Також користувачі повідомляють про неможливість авторизуватися у додатку. Вони не можуть відкрити його навіть після введення правильних логіну та пароля.

Працівники "Нової пошти" запевнили, що вже знають про всі проблеми та намагаються усунути їх якомога швидше. За їхніми словами, стався масовий технічний збій, внаслідок чого деякі процеси стали неможливими. Фахівці вже проводять усі необхідні роботи, аби усі послуги стали знову доступними для клієнтів.

Зазначимо, що повідомляти про проблеми користувачі почали ще вчора, 17 травня. Полагодити системи спеціалістам поки що не вдалося.