Клиенты "Новой почты" начали жаловаться на проблемы и невозможность получить посылку. Также известно о невозможности воспользоваться другими услугами.

Читайте также Самый дальновидный инвестор: каким привычкам Уоррена Баффета может научиться каждый

Что произошло и когда исправят ситуацию

Как сообщили пользователи в сети, есть проблемы в работе мобильного приложения. Кроме того, клиенты не могут произвести оплату онлайн, нужно пользоваться только наличными. Получить посылку, которая пришла в почтомат, тоже пока невозможно.

"Новая почта" сообщила о большом техническом сбое / Фото "Новая почта"

Также пользователи сообщают о невозможности авторизироваться в приложении. Они не могут открыть его даже после ввода правильных логина и пароля.

Сотрудники "Новой почты" заверили, что уже знают обо всех проблемах и пытаются устранить их как можно скорее. По их словам, произошел массовый технический сбой, в результате чего некоторые процессы стали невозможны. Специалисты уже производят все необходимые работы, чтобы все услуги стали вновь доступными для клиентов.

Сообщить о проблемах пользователи начали еще вчера, 17 мая. Починить системы специалистам пока не удалось.