Имя Уоррена Баффета известно всем, кто хоть немного интересовался бизнесом и финансами. Инвесторы считают его настоящим гуру и советуют не только новичкам, но и опытным бизнесменам прислушиваться к его советам. Несколько из них собрал 24 Канал.
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Доходы нужно реинвестировать
Одна из самых больших ошибок новичков – тешить себя дорогими вещами или услугами после заработка первых серьезных денег. В результате это может привести к краху всего дела.
Доходы нужно реинвестировать до тех пор, пока у вас не будет нескольких стабильных потоков прибыли. Это может занять определенное время, но финансовая свобода точно того стоит.
Советы Баффета полезны для всех / Фото Getty Images
Принимать решение нужно быстро
Сидеть и "сосать большой палец" – самое плохое, что вы можете сделать. В современном мире все развивается слишком стремительно, поэтому нужно всегда находиться в потоке нужной информации, чтобы не тратить много времени на решения.
Когда перед вами возникает какая-нибудь удачная идея или возможность инвестировать – принимать решение нужно сразу. В противном случае вы еще не готовы к инвестициям.
Экономия на мелочах важна
Умение грамотно распоряжаться деньгами, даже когда их много – один из главных признаков зрелого бизнесмена. Часто можно увидеть, как после определенного уровня доходов владельцы бизнеса начинают совершать необдуманные приобретения, но делать это точно не стоит.
Когда-то мой друг экономил на том, что красил только одну стену – ту, которая видна с дороги. Может показаться глупостью, но в перспективе этот подход позволил нам сэкономить тысячи долларов и извлечь из них прибыль.
Настойчивость решает больше, чем капитал
Я видел десятки людей, которые не имея ни гроша упорно шли к своей цели, и впоследствии становились миллионерами. И десятки историй, когда люди с отличным капиталом из-за лени оставались ни с чем.
В 1983 году я купил одну мебельную компанию только потому, что ее хозяйке удалось из маленького магазинчика в большую сеть по всей Америке. Я знал, что риска не существует – после такого пути человека просто невозможно остановить. Если вы знаете, что стоите большего, то имейте смелость взять то, что вам положено.