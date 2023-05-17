Имя Уоррена Баффета известно всем, кто хоть немного интересовался бизнесом и финансами. Инвесторы считают его настоящим гуру и советуют не только новичкам, но и опытным бизнесменам прислушиваться к его советам. Несколько из них собрал 24 Канал.

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Доходы нужно реинвестировать

Одна из самых больших ошибок новичков – тешить себя дорогими вещами или услугами после заработка первых серьезных денег. В результате это может привести к краху всего дела.

Доходы нужно реинвестировать до тех пор, пока у вас не будет нескольких стабильных потоков прибыли. Это может занять определенное время, но финансовая свобода точно того стоит.

Советы Баффета полезны для всех​ / Фото Getty Images

Принимать решение нужно быстро

Сидеть и "сосать большой палец" – самое плохое, что вы можете сделать. В современном мире все развивается слишком стремительно, поэтому нужно всегда находиться в потоке нужной информации, чтобы не тратить много времени на решения.

Когда перед вами возникает какая-нибудь удачная идея или возможность инвестировать – принимать решение нужно сразу. В противном случае вы еще не готовы к инвестициям.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. С Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Экономия на мелочах важна

Умение грамотно распоряжаться деньгами, даже когда их много – один из главных признаков зрелого бизнесмена. Часто можно увидеть, как после определенного уровня доходов владельцы бизнеса начинают совершать необдуманные приобретения, но делать это точно не стоит.

Когда-то мой друг экономил на том, что красил только одну стену – ту, которая видна с дороги. Может показаться глупостью, но в перспективе этот подход позволил нам сэкономить тысячи долларов и извлечь из них прибыль.

Настойчивость решает больше, чем капитал

Я видел десятки людей, которые не имея ни гроша упорно шли к своей цели, и впоследствии становились миллионерами. И десятки историй, когда люди с отличным капиталом из-за лени оставались ни с чем.

В 1983 году я купил одну мебельную компанию только потому, что ее хозяйке удалось из маленького магазинчика в большую сеть по всей Америке. Я знал, что риска не существует – после такого пути человека просто невозможно остановить. Если вы знаете, что стоите большего, то имейте смелость взять то, что вам положено.