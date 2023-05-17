Ім'я Воррена Баффета відоме усім, хто бодай трішки цікавився бізнесом та фінансами. Інвестори вважають його справжнім гуру та радять не лише новачкам, а й досвідченим бізнесменам прислухатися до його порад. Кілька з них зібрав 24 Канал.

Читайте також Розкіш, успіх, гроші: правила життя Бернара Арно – найбагатшої людини світу

Доходи потрібно реінвестувати

Одна з найбільших помилок новачків – тішити себе дорогими речима або послугами після заробітку перших серйозних грошей. В результаті це може привести до краху всієї справи.

Доходи потрібно реінвестувати до того моменту, поки у вас не буде кількох стабільних потоків прибутку. Це може зайняти певний час, але фінансова свобода точно того вартує.

Поради Баффета корисні для всіх / Фото Getty Images

Приймати рішення потрібно швидко

Сидіти й "смоктати великий палець" – найгірше, що ви можете зробити. У сучасному світі все розвивається надто стрімко, тому потрібно завжди бути у потоці потрібної інформації, аби не витрачати багато часу на рішення.

Коли перед вами виникає якась вдала ідея або можливість інвестувати – приймати рішення потрібно одразу. В іншому випадку ви ще не готові до інвестицій.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Економія на дрібницях важлива

Вміння грамотно розпоряджатися грошима, навіть коли їх багато – одна з головних ознак зрілого бізнесмена. Часто можна побачити, як після певного рівня доходів власники бізнесу починають здійснювати необдумані придбання, але робити це точно не вартує.

Колись мій друг економив на тому, що фарбував лише одну стіну – ту, яку видно з дороги. Може здатися дурістю, але в перспективі цей підхід дозволив нам зекономити тисячі доларів та отримати з них прибуток.

Наполегливість вирішує більше, аніж капітал

Я бачив десятки людей, які не маючи ані гроша вперто йшли до своєї мети, і згодом ставали мільйонерами. І десятки історій, коли люди з чудовим капіталом через лінь залишалися ні з чим.

У 1983 році я купив одну меблеву компанію лише тому, що її господині вдалося з маленького магазинчика у велику мережу по всій Америці. Я знав, що ризику не існує жодного – після такого шляху людину просто неможливо зупинити. Якщо ви знаєте, що вартуєте більшого, то майте сміливість взяти те, що вам належить.