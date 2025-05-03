Нова пошта змінила тарифи на міжнародну доставку: тепер важить лише вага, а не розмір

"Нова пошта" змінила правила розрахунку вартості міжнародних відправлень. Відтепер клієнти платитимуть лише за фактичну вагу посилки, а не за її габарити. Це особливо вигідно для тих, хто надсилає легкі, але об’ємні речі.

Нова тарифна система

У компанії пояснили, що нова тарифна система дозволить суттєво зекономити. Крім того, "Нова пошта" запровадила більш деталізовану тарифну сітку для малих вантажів. Детальніше розповідає 24 Канал.

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Наприклад:

капелюх вагою 270 грамів коштує 370 гривень замість 600 гривень;

взуття (850 грамів) – 550 гривень проти 850 гривень;

тенісна ракетка (270 грамівг) – 520 гривень замість 850 гривень;

амфора або інший крихкий посуд (5,35 кілограмів) – 1 225 гривень замість 2 500 гривень;

м’який ведмідь (3,15 кілограми) – 1 115 гривень замість 1 500 гривень.

Щодо тарифної сітки для малих вантажів, то зміни наступні: якщо раніше усі відправлення до 2 або 10 кілограмів мали фіксовану вартість, тепер ціна формується точніше – за реальною вагою: 0,1 кілограм, 0,25 кілограмів, 0,5 кілограмів тощо.

Скільки коштує доставка у різні країни

Тарифи залежать від країни призначення. Наприклад, доставка в Польщу (до 30 кілограмів):

до 0,1 кілограм – 330 гривень

до 0,25 кілограмів – 350 гривень

до 0,5 кілограмів – 370 гривень

до 1 кілограм – 400 гривень

Понад 1 кілограм – доплата 20 гривень за кожен наступний кілограм. Тобто посилка на 4 кілограми обійдеться в 460 гривень.

Для Чехії, Німеччини, Литви та Словаччини:

до 0,1 кілограм – 480 гривень

до 0,25 кілограмів – 500 гривень

до 0,5 кілограмів – 520 гривень

до 1 кілограм – 550 гривень

Кожен кілограм понад 1 кілограм – +45 гривень.

Для Італії, Франції, Латвії та Великобританії тарифи вищі:

до 0,1 кілограм – 880 гривень

до 0,25 кілограмів – 900 гривень

до 0,5 кілограмів – 920 гривень

до 1 кілограма – 950 гривень

За кожен додатковий кілограм – +55 гривень.