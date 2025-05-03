Новая тарифная система
В компании объяснили, что новая тарифная система позволит существенно сэкономить. Кроме того, "Новая почта" ввела более детализированную тарифную сетку для малых грузов. Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Например:
- шляпа весом 270 граммов стоит 370 гривен вместо 600 гривен;
- обувь (850 граммов) – 550 гривен против 850 гривен;
- теннисная ракетка (270 граммовг) – 520 гривен вместо 850 гривен;
- амфора или другая хрупкая посуда (5,35 килограммов) – 1 225 гривен вместо 2 500 гривен;
- мягкий медведь (3,15 килограмм) – 1 115 гривен вместо 1 500 гривен.
Относительно тарифной сетки для малых грузов, то изменения следующие: если раньше все отправления до 2 или 10 килограммов имели фиксированную стоимость, теперь цена формируется точнее – по реальному весу: 0,1 килограмм, 0,25 килограммов, 0,5 килограммов и тому подобное.
Сколько стоит доставка в разные страны
Тарифы зависят от страны назначения. Например, доставка в Польшу (до 30 килограммов):
- до 0,1 килограмм – 330 гривен
- до 0,25 килограммов – 350 гривен
- до 0,5 килограммов – 370 гривен
- до 1 килограмм – 400 гривен
Свыше 1 килограмма – доплата 20 гривен за каждый последующий килограмм. То есть посылка на 4 килограмма обойдется в 460 гривен.
Для Чехии, Германии, Литвы и Словакии:
- до 0,1 килограмм – 480 гривен
- до 0,25 килограммов – 500 гривен
- до 0,5 килограммов – 520 гривен
- до 1 килограмм – 550 гривен
Каждый килограмм свыше 1 килограмма – +45 гривен.
Для Италии, Франции, Латвии и Великобритании тарифы выше:
- до 0,1 килограмм – 880 гривен
- до 0,25 килограммов – 900 гривен
- до 0,5 килограммов – 920 гривен
- до 1 килограмма – 950 гривен
За каждый дополнительный килограмм – +55 гривен.