Компанія "Нова пошта" продовжує розширення. Втім, цього разу воно стосується українського ринку

Нове розширення "Нової пошти"

"Нова пошта" придбає компанію "Нова Девелоп", яка зареєстрована у Львівській області. Антимонопольний комітет дозволив провести цю угоду.

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Надано дозвіл ТОВ "Нова пошта" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Нова Девелоп", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства,

– повідомили в АМКУ.

Власником "Нова Девелоп" є львівський підприємець Володимир Феник, який займається житловим та комерційним будівництвом та співзасновником групи Globus. Компанія зареєстрована лише у травні 2023 року.

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Ще з 2019 року "Нова пошта" орендувала об'єкт Львівського інноваційного термінала. Він може обробляти 15 тисяч вантажів та посилок на годину.

Відтак, погодження угоди дозволяє "Новій пошті" стати єдиним власником термінала. Зараз на ЛЕО відбувається сортування посилок для 108 населених пунктів України.