Новое расширение "Новой почты"

"Новая почта" приобретет компанию "Нова Девелоп", которая зарегистрирована во Львовской области. Антимонопольный комитет разрешил провести эту сделку.

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Предоставлено разрешение ООО "Новая почта" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Новая Девелоп", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества,

– сообщили в АМКУ.

Владельцем "Нова Девелоп" является львовский предприниматель Владимир Феник, который занимается жилищным и коммерческим строительством и соучредителем группы Globus. Компания зарегистрирована только в мае 2023 года.

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Еще с 2019 года "Новая почта" арендовала объект Львовского инновационного терминала. Он может обрабатывать 15 тысяч грузов и посылок в час.

Поэтому, согласования соглашения позволяет "Новой почте" стать единственным владельцем терминала. Сейчас на ЛЭО происходит сортировка посылок для 108 населенных пунктов Украины.