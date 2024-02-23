Новое расширение "Новой почты"
"Новая почта" приобретет компанию "Нова Девелоп", которая зарегистрирована во Львовской области. Антимонопольный комитет разрешил провести эту сделку.
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Предоставлено разрешение ООО "Новая почта" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Новая Девелоп", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества,
– сообщили в АМКУ.
Владельцем "Нова Девелоп" является львовский предприниматель Владимир Феник, который занимается жилищным и коммерческим строительством и соучредителем группы Globus. Компания зарегистрирована только в мае 2023 года.
Еще с 2019 года "Новая почта" арендовала объект Львовского инновационного терминала. Он может обрабатывать 15 тысяч грузов и посылок в час.
Поэтому, согласования соглашения позволяет "Новой почте" стать единственным владельцем терминала. Сейчас на ЛЭО происходит сортировка посылок для 108 населенных пунктов Украины.