Ще одна послуга "Нової пошти": компанія запустить доставку між країнами Європи

Українська компанія "Нова пошта" продовжує розвиватися. Зокрема, стало відомо, що там планують запустити послугу дос тавки між країнами Європи.

"Нова пошта" планує протестувати послуги доставки між країнами Європейського Союзу у 2024 році. Про це розповів співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

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Сервіс може запрацювати вже у 2025 році

За словами співвласника, повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від Нової пошти може запрацювати у 2025 році.

Цю послугу вже почали пропонувати у деяких країнах, де відкрилися відділення "Нової пошти".

За словами Поперешнюка, для реалізації доставки між країнами ЄС "Нова пошта" використовує два літаки АН-26 власної авіакомпанії Supernova Airlines. Крім цього, компанія планує взяти у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.

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