Ще одна послуга "Нової пошти": компанія запустить доставку між країнами Європи
Джерело:Forbes
Українська компанія "Нова пошта" продовжує розвиватися. Зокрема, стало відомо, що там планують запустити послугу дос тавки між країнами Європи.
"Нова пошта" планує протестувати послуги доставки між країнами Європейського Союзу у 2024 році. Про це розповів співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
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Сервіс може запрацювати вже у 2025 році
За словами співвласника, повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від Нової пошти може запрацювати у 2025 році.
Цю послугу вже почали пропонувати у деяких країнах, де відкрилися відділення "Нової пошти".
За словами Поперешнюка, для реалізації доставки між країнами ЄС "Нова пошта" використовує два літаки АН-26 власної авіакомпанії Supernova Airlines. Крім цього, компанія планує взяти у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.
"Нова пошта" запрацювала у Словаччині
- Українська компанія "Нова пошта" 8 жовтня оголосила про початок роботи у Словаччині. Мовиться про запуск фізичного відділення та послуги кур'єрської доставки.
- Компанія повідомила, що уже інвестувала у ринок Словаччини понад 100 тисяч євро, а також має на меті продовжувати розвиватися на цьому ринку.
- Перше відділення "Нової пошти" відкрили у столиці Словаччини – Братиславі. Клієнти зможуть отримувати та відправляти свої посилки до 100 кілограмів.