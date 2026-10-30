Прибуток "Нової пошти" зріс до 2 мільярдів гривень цьогоріч: яка ситуація зі збитками

За дев'ять місяців 2026 року "Нова пошта" суттєво наростила доходи та збільшила чистий прибуток порівняно з минулим роком. Водночас третій квартал виявився збитковим на тлі посилення російських обстрілів, хоча компанія продовжувала розширювати мережу та інвестувати в логістику.

Як змінилися доходи та прибуток "Нової пошти"

"Нова пошта", яка входить до групи NOVA, за січень – вересень 2026 року отримала 2,63 мільярда гривень чистого прибутку. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року, як відомо з фінансового звіту.

Водночас дохід компанії зріс на 32,5% – до 50,26 мільярда гривень. Однак у липні – вересні компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 80,27 мільйона гривень, тоді як за аналогічний період минулого року мала 348,45 мільйона прибутку.

Виручка за третій квартал зросла на 33,8% – до 17,77 мільярда гривень. Інші фінансові показники також демонструють неоднозначну динаміку:

Валовий прибуток за дев'ять місяців збільшився на 13,6% – до 8,8 мільярда гривень. Операційний прибуток за цей період скоротився на 10,6% – до 3,1 мільярда гривень. У третьому кварталі валовий прибуток зріс на 6,3% – до 2,76 мільярда гривень. Операційний прибуток за липень-вересень зменшився на 37,7% – до 711,37 мільйона гривень.

У звіті також зазначається, що власний капітал "Нової пошти" на 30 вересня становив 11,76 мільярда гривень проти 13,36 мільярда на початку року.

Куди компанія спрямувала гроші

Капітальні інвестиції групи NOVA в Україні за січень – вересень 2026 року перевищили 2,9 мільярда. Найбільшу частину коштів спрямували на розвиток логістики та інфраструктури. Зокрема, інвестиції розподілили так:

1,2 мільярда гривень – на розширення та підтримку логістичних потужностей;

680 мільйонів гривень – на розвиток мережі відділень і поштоматів;

531 мільйон гривень – на оновлення транспортного парку та БДФ-контейнерів.

Для порівняння, за весь 2025 рік капітальні інвестиції групи NOVA в Україні перевищили 4 мільярди гривень.

Попри постійні обстріли та атаки на логістичну інфраструктуру, компанія продовжує працювати над тим, щоб зберігати високу швидкість доставки та забезпечувати безперервність сервісу для клієнтів по всій Україні,

– повідомила "Нова пошта" у звіті.

Також зазначили, що за дев'ять місяців 2026 року компанія перевезла понад 37 тисяч тонн гуманітарних вантажів. На соціальні та благодійні ініціативи за цей період спрямували майже 1,3 мільярда гривень.

Хто власник компанії "Нова пошта"

Нагадаємо, що кінцевими бенефіціарними власниками компанії "Нова пошта" є В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк. Саме ці підприємці у 2001 році заснували службу експрес-доставки, яка згодом стала одним із провідних гравців українського логістичного ринку.

Компанія також розвиває міжнародний напрям. За інформацією офіційного сайту Nova Post, її представництва працюють у країнах Європи, а мережа обслуговування охоплює міжнародні маршрути між Україною та європейськими державами.



