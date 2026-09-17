Vodafone запустив нові тарифи: які ціни та хто може підключити

Vodafone оновив лінійку тарифів замість тих, які перестали діяти з 15 вересня. Мова йде про корпоративних клієнтів, які використовують мобільний зв'язок для роботи IoT-пристроїв.

Скільки коштують нові тарифи Vodafone

Нові тарифи Vodafone призначені для ФОП та юридичних осіб, яким потрібно забезпечувати роботу різного обладнання через мобільну мережу, повідомляє оператор.

Нова лінійка стала доступною з 15 вересня 2026 року. Клієнти можуть обрати один із чотирьох пакетів:

IoT Mini – 48 гривень на місяць;

IoT Base – 75 гривень на місяць;

IoT Plus – 100 гривень на місяць;

IoT Ultra – 400 гривень на місяць.

Водночас для нових користувачів діє знижка 50% на перші 12 місяців обслуговування. Тому протягом року корпоративні клієнти можуть платити від 24 до 200 гривень на місяць залежно від обраного пакета.

Нова лінійка може використовуватися для POS-терміналів, систем моніторингу та безпеки, транспортних рішень, датчиків, телеметрії та іншого обладнання, що потребує передачі даних через мобільну мережу,

– уточнили в компанії.

Що входить у нові IoT-тарифи

Vodafone змінив не лише ціну пакетів, а й їхнє наповнення. Зокрема, оператор збільшив обсяги інтернет-трафіку, кількість SMS та хвилин для передачі даних CSD.

Крім цього, в тарифах передбачена передача даних CSD в Україні та зоні ЄС+, яка охоплює 32 країни. Окремо абоненти отримують пакет інтернету в країнах зони "Доступний роумінг IoT" – загалом це 14 держав. У результаті наповнення виглядає так:

IoT Mini – 30 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 30 хвилин CSD і 30 SMS;

IoT Base – 400 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 300 хвилин CSD і 50 SMS;

IoT Plus – 5 000 МБ в Україні та 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 350 хвилин CSD і 100 SMS;

IoT Ultra – безлімітний інтернет в Україні, 13 ГБ у 32 країнах, 20 МБ у 14 країнах, 400 хвилин CSD і 100 SMS.

Таким чином, різниця між пакетами полягає насамперед в обсязі доступного інтернету та кількості додаткових послуг. Найдорожчий тариф розрахований на обладнання, якому потрібен значний обсяг мобільного трафіку.



