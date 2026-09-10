Що зміниться у Vodafone з 15 вересня

З 15 вересня 2026 року Vodafone закриє чинну лінійку тарифних планів для IoT-рішень. Це означає, що нові клієнти вже не зможуть підключити старі пакети або перейти на них, повідомляє оператор.

Натомість планують запропонувати оновлену лінійку тарифів. Вона буде розрахована на різні сценарії використання пристрої.

Будуть рішення як для обладнання з невеликими обсягами передачі даних, так і для пристроїв, що потребують значних обсягів інтернету. Нові тарифи також включатимуть пакети для роботи в Україні та міжнародному роумінгу,

– уточнили у Vodafone.

При цьому клієнтам, які вже користуються нинішніми IoT-тарифами, переходити на нові умови не потрібно. Їх і надалі обслуговуватимуть за стандартними умовами.

Скільки коштують чинні IoT-тарифи Vodafone

Наразі лінійка Vodafone IoT налічує шість тарифних планів. Їхня вартість залежить від обсягу послуг і становить від 24 до 500 гривень. Станом на 10 вересня ціни такі:

IoT Start – 24 гривні;

IoT L – 35 гривень;

IoT Pro – 50 гривень;

IoT Max – 100 гривень;

IoT Streaming – 250 гривень;

IoT Unlim – 500 гривень.

Для нових корпоративних клієнтів, серед яких ФОП та юридичні особи, зараз передбачена знижка 50% на 12 місяців.

Що таке IoT-тарифи

IoT – це технологія, за якої різні пристрої можуть автоматично обмінюватися даними через мережу. На відміну від звичайного мобільного тарифу для смартфона, IoT-рішення призначені переважно не для людей, а для техніки та обладнання.

Такі SIM-картки можуть використовуватися, зокрема, у:

GPS-трекерах;

"розумних" лічильниках води, газу та електроенергії;

POS-терміналах;

датчиках температури;

охоронних системах;

протипожежних сигналізаціях.

Особливість таких тарифів у тому, що пристрою зазвичай не потрібен великий пакет мобільного інтернету. Наприклад, датчику може бути достатньо регулярно передавати невеликий обсяг інформації про температуру або стан обладнання.

Саме тому IoT-тарифи зазвичай коштують дешевше за стандартні мобільні пакети для смартфонів: клієнт платить за конкретний обсяг послуг, необхідний для роботи пристрою.

Як платити менше за тариф Vodafone

Деякі мобільні тарифи Vodafone доступні українцям зі знижкою. Найвигіднішу ціну можна отримати, якщо перенести свій мобільний номер у мережу оператора. У такому разі абонентська плата становитиме:

Flex Go – 280 гривень замість 420 гривень;

Flex Top – 350 гривень замість 550 гривень;

Flex Go (контракт) – 280 гривень замість 350 гривень;

Flex Top (контракт) – 350 гривень замість 450 гривеньн.

Також окремі акційні умови діють для нових абонентів оператора. Наприклад, тариф ULTRA коштує 510 гривень на місяць замість 700 гривень, а ULTRA VIP – 1 100 гривень замість 1 500 гривень.