Что изменится в Vodafone с 15 сентября

С 15 сентября 2026 года Vodafone прекратит действие действующей линейки тарифных планов для IoT-решений. Это означает, что новые клиенты уже не смогут подключить старые пакеты или перейти на них, сообщает оператор.

Вместо этого планируется предложить обновленную линейку тарифов. Она будет рассчитана на различные сценарии использования устройств.

Будут решения как для оборудования с небольшими объемами передачи данных, так и для устройств, требующих значительных объемов интернета. Новые тарифы также будут включать пакеты для работы в Украине и международном роуминге,

– уточнили в Vodafone.

При этом клиентам, которые уже пользуются действующими IoT-тарифами, переходить на новые условия не нужно. Их и в дальнейшем будут обслуживать на стандартных условиях.

Сколько стоят действующие IoT-тарифы Vodafone

В настоящее время линейка Vodafone IoT насчитывает шесть тарифных планов. Их стоимость зависит от объема услуг и составляет от 24 до 500 гривен. По состоянию на 10 сентября цены следующие:

IoT Start – 24 гривны;

IoT L – 35 гривен;

IoT Pro – 50 гривен;

IoT Max – 100 гривен;

IoT Streaming – 250 гривен;

IoT Unlim – 500 гривен.

Для новых корпоративных клиентов, в том числе ФЛП и юридических лиц, сейчас предусмотрена скидка 50% на 12 месяцев.

Что такое IoT-тарифы

IoT – это технология, при которой различные устройства могут автоматически обмениваться данными через сеть. В отличие от обычного мобильного тарифа для смартфона, IoT-решения предназначены преимущественно не для людей, а для техники и оборудования.

Такие SIM-карты могут использоваться, в частности, в:

GPS-трекерах;

"умных" счетчиках воды, газа и электроэнергии;

POS-терминалах;

датчиках температуры;

системах безопасности;

противопожарных сигнализациях.

Особенность таких тарифов заключается в том, что устройству, как правило, не требуется большой пакет мобильного интернета. Например, датчику может быть достаточно регулярно передавать небольшой объем информации о температуре или состоянии оборудования.

Именно поэтому IoT-тарифы обычно стоят дешевле стандартных мобильных пакетов для смартфонов: клиент платит за конкретный объем услуг, необходимый для работы устройства.

Как платить меньше за тариф Vodafone

Некоторые мобильные тарифы Vodafone доступны украинцам со скидкой. Самую выгодную цену можно получить, если перенести свой мобильный номер в сеть оператора. В таком случае абонентская плата составит:

Flex Go – 280 гривен вместо 420 гривен;

Flex Top – 350 гривен вместо 550 гривен;

Flex Go (контракт) – 280 гривен вместо 350 гривен;

Flex Top (контракт) – 350 гривен вместо 450 гривен.

Также для новых абонентов оператора действуют отдельные акционные условия. Например, тариф ULTRA стоит 510 гривен в месяц вместо 700 гривен, а ULTRA VIP – 1 100 гривен вместо 1 500 гривен.