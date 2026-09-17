Сколько стоят новые тарифы Vodafone

Новые тарифы Vodafone предназначены для ФЛП и юридических лиц, которым необходимо обеспечивать работу различного оборудования через мобильную сеть, сообщает оператор.

Новая линейка стала доступна с 15 сентября 2026 года. Клиенты могут выбрать один из четырех пакетов:

IoT Mini – 48 гривен в месяц;

IoT Base – 75 гривен в месяц;

IoT Plus – 100 гривен в месяц;

IoT Ultra – 400 гривен в месяц.

При этом для новых пользователей действует скидка 50% на первые 12 месяцев обслуживания. Поэтому в течение года корпоративные клиенты могут платить от 24 до 200 гривен в месяц в зависимости от выбранного пакета.

Новая линейка может использоваться для POS-терминалов, систем мониторинга и безопасности, транспортных решений, датчиков, телеметрии и другого оборудования, требующего передачи данных через мобильную сеть,

– уточнили в компании.

Что входит в новые IoT-тарифы

Vodafone изменил не только цену пакетов, но и их наполнение. В частности, оператор увеличил объемы интернет-трафика, количество SMS и минут для передачи данных CSD.

Кроме того, в тарифах предусмотрена передача данных CSD в Украине и зоне ЕС+, которая охватывает 32 страны. Отдельно абоненты получают пакет интернета в странах зоны "Доступный роуминг IoT" – всего это 14 государств. В результате наполнение выглядит следующим образом:

IoT Mini – 30 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 30 минут CSD и 30 SMS;

IoT Base – 400 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 300 минут CSD и 50 SMS;

IoT Plus – 5 000 МБ в Украине и 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 350 минут CSD и 100 SMS;

IoT Ultra – безлимитный интернет в Украине, 13 ГБ в 32 странах, 20 МБ в 14 странах, 400 минут CSD и 100 SMS.

Таким образом, разница между пакетами заключается прежде всего в объеме доступного интернета и количестве дополнительных услуг. Самый дорогой тариф рассчитан на оборудование, которому требуется значительный объем мобильного трафика.