Перехідного етапу більше не буде: в Україні з 1 березня видаватимуть нові чеки

З 1 березня 2025 року набудуть чинності нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Бізнес неодноразово звертався з проханням продовжити перехідний період, однак Мінфін підтвердив: відтермінування більше не буде.

В Україні видаватимуть нові чеки

Про це повідомило Міністерство фінансів України 28 лютого, інформує 24 Канал. Так, згідно з новими правилаи, у фіскальних чеках обов’язково має бути зазначено унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або її серійний номер.

Дивіться також ФОПів чекають жорсткі штрафи у березні 2025 року

Важливо. Чеки старого формату не будуть вважатися розрахунковими документами. Використання старих форм чеків прирівнюватиметься до порушення законодавства.

Чи був перехідний період

Спочатку оновлені вимоги мали набути чинності з 1 січня 2025 року, але Міністерство фінансів на прохання підприємців погодилося відкласти впровадження до 1 березня.

Тепер відстрочок більше не буде, і бізнесу варто подбати про відповідність новим нормам заздалегідь.