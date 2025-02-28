Перехідного етапу більше не буде: в Україні з 1 березня видаватимуть нові чеки
- З 1 березня 2025 року в Україні набудуть чинності нові вимоги до фіскальних чеків, які мають містити унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку.
- Міністерство фінансів України підтвердило, що відтермінування впровадження нових вимог більше не буде, і старі чеки не вважатимуться розрахунковими документами.
З 1 березня 2025 року набудуть чинності нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Бізнес неодноразово звертався з проханням продовжити перехідний період, однак Мінфін підтвердив: відтермінування більше не буде.
В Україні видаватимуть нові чеки
Про це повідомило Міністерство фінансів України 28 лютого, інформує 24 Канал. Так, згідно з новими правилаи, у фіскальних чеках обов’язково має бути зазначено унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або її серійний номер.
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Важливо. Чеки старого формату не будуть вважатися розрахунковими документами. Використання старих форм чеків прирівнюватиметься до порушення законодавства.
Чи був перехідний період
Спочатку оновлені вимоги мали набути чинності з 1 січня 2025 року, але Міністерство фінансів на прохання підприємців погодилося відкласти впровадження до 1 березня.
Тепер відстрочок більше не буде, і бізнесу варто подбати про відповідність новим нормам заздалегідь.