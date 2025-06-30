5% з обороту: кого торкнеться новий податок на доходи з цифрових платформ

Україна готується врегулювати діяльність цифрових платформ і запровадити новий 5% податок для продавців, які отримують доходи онлайн. Відповідні плани влада підтвердила у листі про наміри до Міжнародного валютного фонду.

Деталі податку з Меморандуму МВФ

Йдеться про урядовий законопроєкт, який передбачає нові вимоги до звітності для операторів цифрових платформ, на зразок правил ЄС (Директива DAC7) та ОЕСР, повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлений Меморандум з МВФ.

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Важливо. Такі норми дозволять податковій отримувати як внутрішні, так і міжнародні дані про доходи фізичних осіб, які працюють через онлайн-платформи, але не зареєстровані як ФОП чи не користуються спрощеною системою оподаткування.

У Міністерстві фінансів зауважили, що впровадження норм підвищить прозорість, покращить контроль за звітністю та дозволить розширити податкову базу, особливо за рахунок тіньових доходів.

Крім того, це перший крок до реформи спрощеної системи, яка передбачає запровадження цифрових інструментів контролю за доходами.

5% з обороту: кого торкнеться новий податок

Законопроєкт вже подано до Верховної Ради, ще 30 квітня 2025 року. В уряді сподіваються, що його буде ухвалено до кінця року. У документі ідеться, що для стимулювання добровільного дотримання нових правил передбачено податок у розмірі 5% від обороту доходів, отриманих через цифрові сервіси.

Меморандум із МВФ підписали Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.