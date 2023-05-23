"Привіт" від регулятора з Британії: Meta продає один із сервісів собі у збиток
Джерело:Reuters
Американська корпорація Meta ухвалила рішення про продаж сервісу зображень Giphy. Техгігант отримає у рамках угоди у сім разів менше, ніж він платив за нього кілька років тому. Чому так сталося – далі у тексті.
У 2020 році компанія Meta придбала сервіс Giphy за 400 мільйонів доларів. Проте вже через рік в американської корпорації виникли проблеми через позицію регулятора з Великої Британії.
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Meta поступилася британському регулятору
Річ у тому, що британське Управління з конкуренції та ринків вирішило оскаржити факт придбання фірми Giphy. Тепер сервіс викупить компанія Shutterstock, заплативши за нього всього 53 мільйони доларів готівкою.
Регулятор з Британії вперше в своїй історії добився того, що американський техгігант погодився продати куплену ним же компанію. Повідомляють, що сторони планують закрити угоду у наступному місяці. У Shutterstock очікують, що з Giphy вони отримають 1,7 мільярда нових користувачів на день.
Додамо дані про динаміку акцій вище згаданих компаній на фондовому ринку. Зокрема, акції компанії Meta завершили торговий день з ціною на рівні 246,74 долара за штуку. Ринкова капіталізація техгіганта становить 632,3 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.
Натомість цінні папери Shutterstock на премаркеті зафіксували зростання на рівні 4%. Під час торгової сесії акції компанії коливалися на рівні 53,17 долара за штуку. Її капіталізацію оцінили у 1,9 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.