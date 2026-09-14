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Бізнес Актуальні новини Компанія, яка заробила мільярди на "Оземпіку", готує великий ребрендинг
14 вересня, 13:24
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Компанія, яка заробила мільярди на "Оземпіку", готує великий ребрендинг

Альбіна Ковпак

Компанія, яка стала одним із найвідоміших виробників препаратів для лікування діабету та ожиріння, вирішила змінити своє позиціонування. Novo Nordisk готує ребрендинг і хоче асоціюватися не лише з ліками, а з ширшим поняттям здоров'я.

Novo Nordisk стане просто Novo

Данська Novo Nordisk, яка випускає популярні препарати "Оземпік" і "Вегові", оголосила про зміну бренду, як повідомили у пресслужбі компанії.

У повсякденній комунікації компанія використовуватиме коротку назву Novo. При цьому юридична назва Novo Nordisk A/S залишиться незмінною. Ребрендинг пов'язаний із бажанням Novo розширити власне позиціонування:

  • компанія хоче сприйматися не лише як виробник медикаментів;
  • акцент зміщується у бік ширшого поняття healthcare;
  • новий слоган бренду – "Міцне здоров'я починається зараз" (Lasting health starts now).

У Novo зазначають, що новий бренд має забезпечити більш впізнавану та послідовну комунікацію з людьми, партнерами та іншими зацікавленими сторонами у всьому світі.

Разом із назвою компанія оновлює і візуальну айдентику. Зокрема, у новому оформленні збережуть логотип із биком Apis, який пов'язаний зі спадщиною Novo, але тепер його використовуватимуть у більш сучасному вигляді.

Novo готує нову бізнес-стратегію

Ребрендинг може бути лише частиною масштабніших змін у компанії. 21 вересня Novo проведе день інвестора в Лондоні, де має представити деталі оновленої бізнес-стратегії.

Саме тоді стане зрозуміліше, які напрямки компанія планує розвивати надалі та наскільки суттєвим буде відхід від традиційної моделі фармацевтичного бізнесу.

До слова, Novo Nordisk є найбільшою компанією Данії за ринковою капіталізацією. Її вартість на фондовому ринку майже в чотири рази перевищує показник найближчого конкурента – Maersk.

Вплив компанії виходить далеко за межі фармацевтичного сектору. Зокрема, високі продажі препарату "Вегові" вже позначалися на макроекономічних показниках країни – вони стали одним із факторів сильнішого, ніж очікувалося раніше, зростання данського ВВП.


 

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