Як "Оземпік" уже змінює бізнес

Причиною називають стрімке поширення препаратів класу GLP-1, зокрема "Оземпіку". Про це пише Bloomberg.

За даними PwC, приблизно 21% домогосподарств у США мають щонайменше одну людину, яка використовує такі препарати. У Великій Британії показник становить близько 9% і, як очікується, надалі зростатиме.

Тому вплив препаратів для схуднення виходить далеко за межі одягу. Компанії у різних галузях уже змінюють свої бізнес-моделі через нову поведінку споживачів:

супермаркети виділяють окремі проходи для товарів, орієнтованих на людей, які худнуть;

ресторани пропонують менші порції;

виробники харчових добавок створюють продукти для шкіри та волосся;

з'являються товари, покликані компенсувати потенційні побічні ефекти препаратів.

Навіть авіакомпанії можуть відчути цей тренд. Аналітики Jefferies прогнозують, що у 2026 році скорочення середньої ваги пасажирів і багажу через популярність препаратів для схуднення може заощадити найбільшим авіакомпаніям США до 580 мільйонів доларів на паливі.

У H&M уже прибрали 3XL і 4XL

На ринку одягу зміни відбуваються обережніше. Бренди не поспішають прямо пов'язувати скорочення великих розмірів із популярністю GLP-1.

За останнє десятиліття багато мереж, навпаки, розширювали розмірну сітку. Тому відкрита відмова від великих розмірів може суперечити попередній політиці інклюзивності та навіть впливати на імідж бренду.

На початку 2023 року H&M оголосила про розширення жіночої розмірної сітки у США до 4XL в онлайн-магазині. Пізніше компанія відмовилася від цього рішення.

Ми вирішили прибрати розміри 3XL і 4XL, оскільки побачили, що попит на них був недостатньо високим. Однак ми не хочемо спекулювати щодо причин цього,

– заявив представник мережі.

Дані платформи роздрібної аналітики Edited також свідчать про скорочення кількості товарів великих розмірів у Aritzia, Mango та Zara.

Бізнес великих розмірів теж переживає труднощі

Проблеми відчувають не лише великі універсальні мережі, а й компанії, які спеціалізуються саме на одязі для людей із великими розмірами: