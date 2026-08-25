Як "Оземпік" уже змінює бізнес

Причиною називають стрімке поширення препаратів класу GLP-1, зокрема "Оземпіку". Про це пише Bloomberg.

За даними PwC, приблизно 21% домогосподарств у США мають щонайменше одну людину, яка використовує такі препарати. У Великій Британії показник становить близько 9% і, як очікується, надалі зростатиме.

Тому вплив препаратів для схуднення виходить далеко за межі одягу. Компанії у різних галузях уже змінюють свої бізнес-моделі через нову поведінку споживачів:

  • супермаркети виділяють окремі проходи для товарів, орієнтованих на людей, які худнуть;
  • ресторани пропонують менші порції;
  • виробники харчових добавок створюють продукти для шкіри та волосся;
  • з'являються товари, покликані компенсувати потенційні побічні ефекти препаратів.

Навіть авіакомпанії можуть відчути цей тренд. Аналітики Jefferies прогнозують, що у 2026 році скорочення середньої ваги пасажирів і багажу через популярність препаратів для схуднення може заощадити найбільшим авіакомпаніям США до 580 мільйонів доларів на паливі.

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У H&M уже прибрали 3XL і 4XL

На ринку одягу зміни відбуваються обережніше. Бренди не поспішають прямо пов'язувати скорочення великих розмірів із популярністю GLP-1.

За останнє десятиліття багато мереж, навпаки, розширювали розмірну сітку. Тому відкрита відмова від великих розмірів може суперечити попередній політиці інклюзивності та навіть впливати на імідж бренду.

На початку 2023 року H&M оголосила про розширення жіночої розмірної сітки у США до 4XL в онлайн-магазині. Пізніше компанія відмовилася від цього рішення.

Ми вирішили прибрати розміри 3XL і 4XL, оскільки побачили, що попит на них був недостатньо високим. Однак ми не хочемо спекулювати щодо причин цього,
– заявив представник мережі.

Дані платформи роздрібної аналітики Edited також свідчать про скорочення кількості товарів великих розмірів у Aritzia, Mango та Zara.

Бізнес великих розмірів теж переживає труднощі

Проблеми відчувають не лише великі універсальні мережі, а й компанії, які спеціалізуються саме на одязі для людей із великими розмірами:

  1. Американська мережа Torrid Holdings, яка продає жіночий одяг від 10 до 30 розміру, тобто приблизно до 4XL, торік оголосила про закриття понад 170 магазинів. Це близько третини всієї мережі.
  2. За останній фінансовий рік її порівнянні продажі впали на 7%.
  3. Ще один американський ритейлер великих розмірів, Destination XL Group, у 2025 фінансовому році зафіксував падіння порівнянних продажів на 8%. Причина – приблизно чверть клієнтів мережі приймають препарати для схуднення.
  4. У Великій Британії бренд одягу великих розмірів Live Unlimited London, представлений у мережах Marks & Spencer та Next, минулого року розпочав процедуру банкрутства.
  5. В Австралії компанія Mosaic Brands, до портфеля якої входили бренди великих розмірів Autograph і BeMe, а також Katies, Millers та Rivers, перейшла під зовнішнє управління у 2024 році. Уже наступного року це призвело до закриття майже 700 магазинів по всій країні.