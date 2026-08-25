Как "Оземпик" уже меняет бизнес

Причиной называют стремительное распространение препаратов класса GLP-1, в частности "Оземпика". Об этом пишет Bloomberg.

По данным PwC, примерно в 21% домохозяйств в США есть как минимум один человек, который использует такие препараты. В Великобритании этот показатель составляет около 9% и, как ожидается, будет расти и в дальнейшем.

Поэтому влияние препаратов для похудения выходит далеко за пределы одежды. Компании в различных отраслях уже меняют свои бизнес-модели из-за нового поведения потребителей:

супермаркеты выделяют отдельные проходы для товаров, ориентированных на людей, которые худеют;

рестораны предлагают меньшие порции;

производители пищевых добавок создают продукты для кожи и волос;

появляются товары, призванные компенсировать потенциальные побочные эффекты препаратов.

Даже авиакомпании могут ощутить этот тренд. Аналитики Jefferies прогнозируют, что в 2026 году сокращение среднего веса пассажиров и багажа из-за популярности препаратов для похудения может сэкономить крупнейшим авиакомпаниям США до 580 миллионов долларов на топливе.

В H&M уже убрали размеры 3XL и 4XL

На рынке одежды изменения происходят более осторожно. Бренды не спешат напрямую связывать сокращение больших размеров с популярностью GLP-1.

За последнее десятилетие многие сети, напротив, расширяли размерную сетку. Поэтому открытый отказ от больших размеров может противоречить прежней политике инклюзивности и даже повлиять на имидж бренда.

В начале 2023 года H&M объявила о расширении женской размерной сетки в США до 4XL в интернет-магазине. Позже компания отказалась от этого решения.

Мы решили убрать размеры 3XL и 4XL, поскольку увидели, что спрос на них был недостаточно высоким. Однако мы не хотим спекулировать на поводу причин этого,

– заявил представитель сети.

Данные платформы розничной аналитики Edited также свидетельствуют о сокращении количества товаров больших размеров в Aritzia, Mango и Zara.

Бизнес больших размеров тоже переживает трудности

Проблемы испытывают не только большие универсальные сети, но и компании, специализирующиеся именно на одежде для людей с большими размерами: