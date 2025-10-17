Насколько снизят цену на Ozempic?

В частности, Трамп заявил, что цена на Ozempic будет "намного ниже" после завершения переговоров с датской компанией, пишет Financial Times, передает 24 Канал.

По словам президента, стоимость препарата может упасть до 150 долларов, а это втрое меньше цены, которая установлена сейчас.

В начале 2025 года Novo Nordisk уже дважды снижала цену на Ozempic в США для пациентов без медицинского страхования – до 499 долларов.

Мы еще не договорились об этом, но президент будет доволен результатами, и пока он этого не сделает, мы не собираемся завершать эти переговоры,

– заявил Мехмет Оз, руководитель центров услуг Medicare и Medicaid.

Novo Nordisk – не единственная компания, которая почувствовала падение?

Падение коснулось не только датской компании. Так, акции американской Eli Lilly, главного конкурента Novo Nordisk на рынке препаратов от ожирения, упали на 4% на предрыночных торгах в Нью-йоркский-Йорке.

Давление на фармкомпании является частью более широкой стратегии Трампа по снижению цен на лекарства США. Так, Трамп жаловался, что тот же Ozempi в Великобритании доступен по значительно более низкой цене.

Что этому предшествовало?