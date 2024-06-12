Как выросла стоимость бренда
Стоимость бренда фармацевтической компании Novo Nordisk за год выросла на 59%, благодаря чему бренд догоняет Lego.
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По отчету Brand Finance за 2024 год, если эти темпы роста сохранятся, Novo Nordisk может обойти Lego уже в следующем году.
Однако, тогда как стоимость бренда Lego выросла за последний год на 3% до примерно 8 миллиардов долларов, стоимость бренда Novo Nordisk подскочила на 59% и достигла 5,1 миллиарда долларов.
"Если Novo Nordisk будет хорошо управлять своим брендом и успешно удовлетворять спрос на свою продукцию, она сможет превзойти Lego в рейтинге 2025 года,"
– отметил председатель Brand Finance Дэвид Хэй.
Какие датские бренды среди лидеров
Логистическая компания Maersk, несмотря на снижение стоимости бренда на 37%, остается в тройке самых дорогих датских брендов.
В 2023 году Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы, опередив LVMH, благодаря высоким продажам препаратов Ozempic и Wegovy.
В январе 2024 года рыночная стоимость Novo впервые превысила 500 миллиардов долларов, достигнув этого рубежа в Европе только после LVMH. В начале февраля 2024 года Novo Nordisk объявила о покупке трех промышленных площадок американской Catalent за 11 миллиардов долларов.