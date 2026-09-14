Novo Nordisk стане просто Novo

Данська Novo Nordisk, яка випускає популярні препарати "Оземпік" і "Вегові", оголосила про зміну бренду, як повідомили у пресслужбі компанії.

У повсякденній комунікації компанія використовуватиме коротку назву Novo. При цьому юридична назва Novo Nordisk A/S залишиться незмінною. Ребрендинг пов'язаний із бажанням Novo розширити власне позиціонування:

компанія хоче сприйматися не лише як виробник медикаментів;

акцент зміщується у бік ширшого поняття healthcare;

новий слоган бренду – "Міцне здоров'я починається зараз" (Lasting health starts now).

У Novo зазначають, що новий бренд має забезпечити більш впізнавану та послідовну комунікацію з людьми, партнерами та іншими зацікавленими сторонами у всьому світі.

Разом із назвою компанія оновлює і візуальну айдентику. Зокрема, у новому оформленні збережуть логотип із биком Apis, який пов'язаний зі спадщиною Novo, але тепер його використовуватимуть у більш сучасному вигляді.

Novo готує нову бізнес-стратегію

Ребрендинг може бути лише частиною масштабніших змін у компанії. 21 вересня Novo проведе день інвестора в Лондоні, де має представити деталі оновленої бізнес-стратегії.

Саме тоді стане зрозуміліше, які напрямки компанія планує розвивати надалі та наскільки суттєвим буде відхід від традиційної моделі фармацевтичного бізнесу.

До слова, Novo Nordisk є найбільшою компанією Данії за ринковою капіталізацією. Її вартість на фондовому ринку майже в чотири рази перевищує показник найближчого конкурента – Maersk.

Вплив компанії виходить далеко за межі фармацевтичного сектору. Зокрема, високі продажі препарату "Вегові" вже позначалися на макроекономічних показниках країни – вони стали одним із факторів сильнішого, ніж очікувалося раніше, зростання данського ВВП.



