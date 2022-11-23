Шкодить прибуткам: розробник відеокарт NVIDIA остаточно пішов з Росії

Американська технологічна компанія NVIDIA повідомила, що остаточно покидає російський ринок. Там пояснили, що це шкодить прибуткам компанії.

Вихід NVIDIA з Росії

NVIDIA, яка розробляє графічні процесори, повністю згорнула всі бізнес-операції у Росії, що підтверджує фінансовий звіт компанії.

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Раніше NVIDIA зупинила продажі до Росії, але мала офіс у країні-агресорці. Однак через те, що перебування на російському ринку шкодило прибутковості компанії, у NVIDIA вирішили припинити всі фінансові операції на території агресорки.

У першому кварталі 2023 році фінансового року ми призупинимо прямі продажі до Росії. Прямі продажі до Росії у 2022 році фінансовому році були несуттєвими: туди припало приблизно 2% від загального обсягу продажів і близько 4% – на продажі в області геймінгу,

– йдеться у звіті NVIDIA.

Нагадаємо, що незадовго після початку повномасштабної війни в Україні, NVIDIA припинила постачання і продаж своєї продукції на території Росії. А у липні компанія перестала подовжувати й продавати російським компаніям ліцензії на своє програмне забезпечення.