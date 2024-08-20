Очільницею Google Україна стала колишня B2C-директорка "Київстар" Тетяна Лукинюк
Джерело:Ain.ua
Колишня B2C-директорка "Київстар" Тетяна Лукинюк стала новою керівницею Google Україна. Раніше вона займала керівні посади у сфері товарів масового споживання.
Що відомо про нову керівницю Google Україна
До свого призначення Тетяна Лукинюк працювала на посаді B2C-директорки в "Київстарі", де відповідала за продажі, маркетинг і обслуговування клієнтів.
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Раніше вона працювала в міжнародних компаніях Coca-Cola та Mars, а також очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки.
Крім того, Лукинюк є доцентом Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар’єри "Як хотіти й отримати все (але це неточно)".
Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи.
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