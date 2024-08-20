Що відомо про нову керівницю Google Україна

До свого призначення Тетяна Лукинюк працювала на посаді B2C-директорки в "Київстарі", де відповідала за продажі, маркетинг і обслуговування клієнтів.

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Раніше вона працювала в міжнародних компаніях Coca-Cola та Mars, а також очолювала бізнес Red Bull в Україні на посаді генеральної директорки.

Крім того, Лукинюк є доцентом Київської школи економіки та співавторкою популярної книги про побудову кар’єри "Як хотіти й отримати все (але це неточно)".

Тетяна Лукинюк Нова очільниця Google Україна Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи.

Зауважте! На початку жовтня 2023 року з посади керівника українського офісу Google пішов Дмитро Шоломко, який очолював компанію в Україні протягом 17 років, фактично з моменту її запуску в країні.

З 1 травня 2024 року Шоломко став радником голови правління Суспільного Мовлення з питань цифрової трансформації.