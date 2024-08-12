Чи зросте мінімальна зарплата знову

З 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросла до 7 100 гривень. А от уже з 1 квітня вона збільшилась до 8 тисяч гривень.

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До кінця року нових підвищень не планується. У наступному році збільшення також не буде. Про це свідчить інформація у Бюджетній декларації на 2025 – 2027 рік.

Нагадаємо! Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік уряд схвалив 28 червня цього року.

Як рішення уряду вплине на українців

Економіст Олег Пендзин вважає таке рішення є проблемою для українців. Особливо для тих, хто живе на соціальні виплати.

Олег Пендзин Експерт "Економічного дискусійного клубу" Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв'язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки "заморожуються". Водночас тільки у 2025 році, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

Пендзин уточнює, що теперішній рівень прожиткового мінімуму не відповідає дійсності. Економіст наголошує на потребу у підвищенні цього значення.