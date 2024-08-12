Як компанія вийшла на міжнародні ринки
Співвласником та CEO ресторану став Бретт Ларрабі, який має 37 років досвіду у ресторанному франчайзингу.
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Ларрабі досить довго працює у сфері ресторанного франчайзингу, зокрема розвивав американські бренди Five Guys, Famous Daves BBQ, Little Caesars, Subway і Pancheros.
Мережа Lviv Croissants вже має 170 закладів в Україні, 11 у Польщі та один у Словаччині. Восени 2022 року компанія вийшла на європейський ринок, почавши з Польщі.